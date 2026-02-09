Elon Musk je izjavio da je SpaceX preusmjerio fokus na izgradnju "samorastućeg grada" na Mjesecu, što bi se moglo postići za manje od 10 godina.

SpaceX i dalje namjerava pokrenuti projekt grada na Marsu u roku od pet do sedam godina, napisao je Musk na svojoj platformi društvenih medija X, "ali najvažniji prioritet je osiguranje budućnosti civilizacije, a projekt na Mjesecu je brži."

Muskovi komentari odražavaju izvješće Wall Street Journala u petak, u kojem se navodi da je SpaceX rekao investitorima da će dati prioritet odlasku na Mjesec i pokušati putovanje na Mars kasnije, ciljajući na ožujak 2027. za bespilotnu misiju na Mjesec. Još prošle godine Musk je rekao da namjerava poslati bespilotnu misiju na Mars do kraja 2026.

SAD se suočava s intenzivnom konkurencijom Kine u utrci za povratak ljudi na Mjesec ovog desetljeća. Ljudi nisu posjetili površinu Mjeseca od misije Apollo 17 1972. godine. Prije manje od tjedan dana, Musk je objavio da je SpaceX preuzeo tvrtku za umjetnu inteligenciju xAI, u dogovoru koji procjenjuje vrijednost tvrtke SpaceX na bilijun dolara, a tvrtke za umjetnu inteligenciju na 250 milijardi dolara.

Zagovornici ovog poteza smatraju da je to način da SpaceX ojača svoje planove za svemirske podatkovne centre, koje Musk smatra energetski učinkovitijima od zemaljskih objekata, jer potražnja za računalnom snagom raste s razvojem umjetne inteligencije.

SpaceX se nada da bi javna ponuda kasnije ove godine mogla prikupiti čak 50 milijardi dolara, što bi je moglo učiniti najvećom javnom ponudom u povijesti.

U ponedjeljak je Musk, kao odgovor korisniku na X-u, rekao da će NASA ove godine činiti manje od 5 posto prihoda SpaceX-a. SpaceX je glavni izvođač radova u NASA-inom programu Artemis na Mjesecu s ugovorom od 4 milijarde dolara za slijetanje astronauta na površinu Mjeseca pomoću Starshipa.

Velika većina prihoda SpaceX-a dolazi od komercijalnog Starlink sustava, dodao je Musk.

Ranije u nedjelju, Musk je podijelio prvu reklamu tvrtke za Super Bowl, promovirajući njihovu Starlink Wi-Fi uslugu.

Čak i dok Musk preusmjerava razvoj SpaceX-a, on također gura svoju tvrtku Teslu u novom smjeru.

Nakon što je doslovno stvorila globalno tržište električnih vozila, Tesla sada planira potrošiti 20 milijardi dolara ove godine kao dio napora da se prebaci na autonomnu vožnju i robote.

Kako bi ubrzao promjene, Musk je prošli mjesec rekao da Tesla prekida proizvodnju dva modela automobila u svojoj tvornici u Kaliforniji kako bi napravila mjesta za proizvodnju svojih humanoidnih robota Optimus.