Globalna prodaja poluvodiča trebala bi ove godine dosegnuti bilijun dolara, objavilo je u petak udruženje industrije poluvodiča.

U 2025. godini prihod od prodaje čipova iznosio je 791,7 milijardi dolara i bio je za 25,6 posto veći nego u 2024., objavila je grupa koja predstavlja većinu američkih tvrtki u sektoru čipova.

Očekuju snažan rast i u ovoj godini budući da velike tehnološke tvrtke diljem svijeta troše stotine milijardi dolara na gradnju podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju.

Predvodnik rasta i najveći segment bili su napredni računalni čipovi koje proizvode Nvidia, Advanced Micro Devices i Intel. Prodaja tih proizvoda lani je porasla za 39,9 posto, na ukupno 301,9 milijardi dolara.

Na drugom su mjestu bili memorijski čipovi, čije cijene rastu u uvjetima nestašice koju izaziva umjetna inteligencija. Prodaja memorijskih čipova porasla je za 34,8 posto, na 223,1 milijardu dolara.

Procvat umjetne inteligencije proširio se na gotovo sve segmente industrije čipova. Predsjednik i glavni izvršni direktor grupe proizvođača sa sjedištem u Washingtonu John Neuffer rekao je pri nedavnom posjetu Silicijskoj dolini da su menadžeri mnoštva manjih tvrtki optimistični u prognozama za 2026. godinu.

Opetovano sam čuo od njih 'nitko ne zna što će se dogoditi s razvojem umjetne inteligencije za godinu dana, no moje su knjige narudžbi popunjene', naveo je Neuffer.

Barem smo za iduću godinu na putu prilično snažnog rasta, dodao je čelnik grupe za Reuters.