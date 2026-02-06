Kad je Google prošle godine objavio kako je sad moguće, bez ikakvih dodatnih aplikacija, prebacivati dokumente s iPhone uređaja na Pixel 10, to nije bila samo još jedna objava mogućnosti novog telefona. Radilo se o zaista velikom korak i rušenju zidova između dva operativna sustava.

No, funkcija koja čini kompatibilnim Androidov Quick Share i Appleov AirDrop, bila je dostupna samo korisnicima Googleovog telefona iz serije Pixel 10.

Sad bi se to trebalo promijeniti.

Kako je objavio Android Authority, umjesto da veže interoperabilnost AirDropa samo za sistemsku komponentu Pixela, Google je nadogradio Quick Share i tako tu mogućnost otvorio za sve korisnike Androida.

Potvrda je stigla direktno iz Googlea, od potpredsjednika inženjeringa za Android, Erica Kaya, koji je u razgovoru s novinarima istaknuo kako će se inteoperabilnost AirDropa ove godine proširiti na "puno više uređaja".

Potrošili smo puno vremena i energije kako bismo bili sigurni da možemo izgraditi nešto što je kompatibilno ne samo s iPhoneom već i s iPadima i MacBookovima. Sada kada smo to dokazali, surađujemo s našim partnerima kako bismo to proširili na ostatak ekosustava, a uskoro biste trebali vidjeti neke uzbudljive najave, dodao je Kay, a prenosi Android Authority.

Iako još nema službenih informacija o kojim se uređajima odnosno partnerima radi, jasno je kako će ova opcija biti dostupna većem broju korisnika Androida.

Za sad je jedino Nothing potvrdio da radi na uvođenju te značajke u svoje telefone, a za očekivati je da će uslijediti i drugi veliki Googleovi partneri.

No, osim interoperabilnosti, u Googleu rade i na tome da olakšaju prelazak korisnicima s iPhonea na Android. Podsjetimo, još su u prosincu iz Googlea i Applea potvrdili kako surađuju na stvaranju jednostavnijeg sustava prebacivanja podataka s proširenom funkcionalnošću. Međutim, još nije poznato kad bi se to zaista moglo i ostvariti.