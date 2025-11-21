Korisnici Androida i Appleovog iOS-a imaju se čemu veseliti, jer Google je objavio da Android Quick Share službeno radi s Appleovim AirDropom, omogućujući jednostavan prijenos datoteka između tih suparničkih mobilnih operativnih sustava.

Počevši trenutno samo s Pixel 10 serijom, korisnici mogu brzo slati fotografije, videozapise i druge datoteke između Android uređaja, iPhonea, iPada i Mac desktop računala i laptopa. Quick Share, koji je dosad bio ograničen na Android, Chromebook i Windows uređaje, sada uključuje i Apple uređaje u popis opcija dijeljenja, prenosi portal Tech Radar.

Kako to funkcionira?

Prema kratkom videu koji je Google podijelio, jednostavno morate otvoriti Quick Share na svom Android uređaju i Apple uređaji će se pojaviti kao opcija za dijeljenje datoteka. Kada vaš prijatelj s iPhoneom prihvati pozivnicu, moći ćete im poslati fotografije, videozapise ili datoteke. Bit će to dvosmjerni proces, pa će se Androidi također pojavljivati među uređajima za dijeljenje datoteka u AirDrop aplikaciji na iPhone uređajima.

Ipak, nije riječ o potpunoj kompatibilnosti s AirDropom. Google je u posebnoj objavi na svojem blogu pojasnio da značajka radi samo ako je AirDrop u načinu rada svima kroz 10 minuta. Google navodi da bi rado surađivao s Appleom kako bi omogućio način rada "Samo kontakti" u budućnosti. Tvrtka je također naglasila sigurnost korištenja navedene mogućnosti između Android i iPhone uređaja.

Ova značajka ne koristi nikakvo zaobilazno rješenje i veza je izravna, i peer-to-peer, što znači da vaši podaci nikada ne prolaze kroz poslužitelj, sadržaj koji se dijeli se ne bilježi i ne dijele se dodatni podaci, ističu iz Googlea.

Tek prvi korak

Iako je trenutno ograničena samo na Pixel 10 seriju smartphone uređaja, Google je dodao da je to samo prvi korak dok radimo na poboljšanju iskustva i širenju na više uređaja. Postoje već i alati trećih strana, ali navedena službena implementacija obećava veću praktičnost i sigurnost.