Čini se kako se svi proizvođači potrošačke elektronike u potpunosti okreću umjetnoj inteligenciji i službeno ju uvodeći u svoje filozofije poslovanja. Nakon što je Samsung predstavio svoju AI viziju, isto je napravio i LG Electronics.

U sklopu CES 2026. u Las Vegasu predstavio je pristup “AI in Action”, koji se sastoji od tri temeljna stupa - afektivne inteligencije koja se razvila u AI usmjeren na djelovanje, vodeće proizvode temeljene na vrhunskoj tehnološkoj izvrsnosti te besprijekorni ekosustav koji se proteže i izvan doma na vozila i komercijalne prostore – s ciljem isporuke konkretne vrijednosti za korisnike.

Kako ističu, sljedeće poglavlje njihove afektivne inteligencije, prvi put predstavljene prije dvije godine, nadilazi razgovor i aktivno orkestrira uređaje, prostore i usluge, čineći svakodnevni život ugodnijim i učinkovitijim.

Što kada bi AI mogao izaći iz ekrana i početi raditi za nas u stvarnom životu?, upitao je izvršni direktor Lyu Jae-cheol te pojasnio novu LG-jevu strategiju.

Istaknuo je kako će ova strategija kulminirati vizijom LG-jeva Zero Labor Home – budućnosti u kojoj inteligentni uređaji djeluju kao jedinstveni AI sustav koji upravlja svakodnevnim zadacima umjesto korisnika. Cilj je korisnicima vratiti njihov najvrjedniji resurs: vrijeme.

Kao fizička manifestacija te vizije, predstavljen je LG CLOiD kao „kućni specijalizirani agent“ sposoban obavljati zadatke pomoću dvije ruke i šaka s pet prstiju, učiti o kućnom okruženju i kontinuirano ga optimizirati. Dizajniran za stvarne domove, LG CLOiD kombinira sigurnosno orijentiranu konstrukciju s oblikom optimiziranim za mobilnost, omogućujući stabilan i precizan rad čak i kada ga dijete ili kućni ljubimac iznenada povuku, uz glatko i kontrolirano kretanje po domu.

Kao globalni lider u kućanskim uređajima, naše duboko razumijevanje životnih stilova korisnika snažna je prednost, izjavio je CEO Lyu, istaknuvši svoju ambiciju „postavljanja novog standarda u budućnosti kućanstava uz razna rješenja, uključujući robote“.

Dodao je i kako očekuje da se korisničko AI iskustvo „ne zadrži samo u domu, već da se poveže kroz različite prostore poput vozila, radnih mjesta i komercijalnih okruženja, postajući sastavni dio njihovih života“.

AI u kombinaciji s jednostavnim korištenjem

LG je također predstavio širok raspon ključnih proizvoda, demonstrirajući vodeće tehnološke inovacije u industriji, poput OLED TV-a sljedeće generacije i AI-unaprijeđene linije LG SIGNATURE koja primjenjuje naprednu umjetnu inteligenciju za podizanje performansi i jednostavnost korištenja.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Osmišljen kako bi se stopio s prostorom, s tijelom tankim svega 9 mm, postignutim pažljivim smanjivanjem ključnih komponenti i potpunim redizajnom unutarnje arhitekture. Inovativni zidni nosač omogućuje da TV savršeno prianja uz zid od ruba do ruba, čime se u potpunosti ostvaruje zamišljeni Wallpaper Design.

LG-jeva True Wireless tehnologija korisnicima daje slobodu postavljanja Wallpaper TV-a gotovo bilo gdje u prostoriji. Svi priključci smješteni su u Zero Connect Box koji se može postaviti do 10 metara udaljenosti, čime se omogućuje iznimna tankoća i minimalistički dizajn televizora.

LG SIGNATURE hladnjak

Razumije prirodni, razgovorni jezik i pruža prilagođene preporuke. Primjerice, ako korisnik pita: „Bok LG, koji je najbolji način za čuvanje mesa tijekom tjedan dana?“, umjetna inteligencija predlaže optimalni način rada. Istovremeno, omogućuje personalizirane preporuke recepata na temelju sadržaja hladnjaka.

LG SIGNATURE pećnica

Koristeći Gourmet AI prepoznaje sastojke i preporučuje recepte iz više od 80 pažljivo odabranih opcija, pretvarajući svakodnevno kuhanje u vođeno i intuitivno iskustvo.

Širenje AI-rješenja izvan doma na vozila i komercijalne prostore

LG je također predstavio kako se njegova afektivna inteligencija širi izvan doma kako bi pokrenula promjene u vozilima, na radnim mjestima i komercijalnim objektima s ciljem stvaranja potpuno povezanog ekosustava.

Tako su istaknuli kako LG pretvara vozila u inteligentne personalizirane prostore koje pokreće multimodalna generativna AI platforma. Što uključuje sustave praćenja pogleda, zabavu u domu i vozilu te prilagodljive zaslone.

LG-jeva rješenja za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC) dodatno se unapređuju pomoću umjetne inteligencije. Tvrtka jača svoju ulogu u visoko učinkovitom hlađenju za AI podatkovne centre, uključujući projekte business to government (B2G) na Bliskom istoku te suradnje s tvrtkama poput GRC-a (uranjajuće hlađenje) i Flexa (infrastruktura podatkovnih centara).

Budućnost koju smo danas podijelili je ona u kojoj tehnologija tiho podržava ljude na smislen način. S LG-jevim pristupom AI in Action, svakodnevni život postaje bolji, smisleniji i humaniji, poručili su na kraju iz LG-ja.