"Idiom", djelo slovačkog umjetnika Mateja Krena, cilindričan je toranj od 8000 knjiga s ulazom u obliku suze i zrcalima na vrhu i dnu, koja stvaraju dojam beskonačnog tunela.
Gradska ga je knjižnica postavila u predvorje 1998., gdje je djelo mirno stajalo do prije tri godine kada je odjednom postalo hit na društvenim mrežama.
Našao sam ga na društvenim mrežama i htio sam ga fotografirati, kazao je tajlandski turist Pattapol Thongsaard nakon što je sat vremena tijekom hladne večeri čekao u redu sa 100 drugih turista, dijelom na ulici.
Fotografirao se kako zaviruje u hrpu knjiga, a potom je pored nje pozirao s prijateljima za drugu fotografiju koju će objaviti na TikToku i Instagramu, rekao je.
'Bizarna' manija
Glasnogovornica knjižnice Lenka Hanzlikova je za AFP rekla da "Idiom" u vrijeme oko Božića i Uskrsa privlači oko 1000 turista dnevno koji do dva sata stoje u redu zahvaljujući "algoritmima TikToka" koji su proslavili skulpturu krajem 2022.
Morat ćemo se na neki način nositi s time jer je rad s gomilama turista posve različita usluga od one koju smo dosad pružali, rekla je.
Većina čitatelja se smije tome i kažu da je bizarno, ali imamo i ljude koji su htjeli vratiti knjige pa su ušli u red, dodala je Hanzlikova.
Knjižnica je jedan od svojih pet ulaza namijenila za turiste, a razmatra i naplaćivanje ulaska i zapošljavanje kustosa kako bi organizirala mnoštva ljudi.
Kren je za AFP rekao da je izložio "Idioma", koji simbolizira beskonačnost učenja, u nekoliko gradova diljem svijeta prije nego što ga je prodao knjižnici.
Skulptura se također pojavila na naslovnici časopisa "Science" i u vodičima Lonely Planeta, ali trenutna manija je "neobična", kazao je za AFP.
Mislio sam da će pasti u zaborav, nije bila dizajnirana za ovakvu masovnu prezentaciju. Nisam imao namjeru stvoriti turističku atrakciju, rekao je.
Ghazal Nour, Iranka koji živi u Italiji, djelo je opisala kao "prelijepo" nakon što je preko pola sata stajala u redu, no dodala je da misli da je interes pretjeran.
Bilo je veoma zanimljivo, ali nije vrijedno stajanja u redu i hladnoće koje smo prošli, rekla je za AFP.