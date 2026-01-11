Jeste li posljednjih dana dobili mail od Instagrama u vezi zahtjeva za resetiranjem vaše lozinke za tu društvenu mrežu? Ako jeste, niste jedini. Prema informacijama s Reddita, čini se kako su mnogi korisnici ove mreže dobili takav mail, a sigurnosni stručnjaci iz Malwarebytesa povezuju ovo naglo povećanje zahtjeva za promjenom lozinke s objavom podataka više od 17,5 milijuna korisnika Instagrama na jednom forumu na dark webu.

Naime, samo nekoliko sati prije nego su korisnici počeli prijavljivati da od Instagrama dobivaju mailove vezane uz resetiranje lozinke, jedan je haker na tom forumu objavio podatke koji uključuju korisnička imena, email adrese, telefonske brojeve, fizičke adrese i druge osobne podatke. Iz ove tvrtke upozoravaju kako su ti podaci dostupni za prodaju na dark webu te ih kibernetički kriminalci mogu upotrijebiti za napade i različite vrste prevara. I to ne samo na Instagram, već i na druge račune.

Napravite jednu stvar

Inače, iz Instagrama kažu kako dobivanje maila sa zahtjevom za resetiranjem lozinke ne mora značiti da netko pokušava provaliti u vaš račun, već može biti riječ o nekakvoj pogrešci - npr. ako je netko pogrešno napisao mail adresu. Iz ove tvrtke kažu kako mailove šalju samo s adrese @mail.instagram.com (čini se kako mailovi o promjeni lozinke stižu upravo s te adrese, barem za neke korisnike), a ako primite mail s neke druge adrese, najvjerojatnije je riječ o phishingu. U tom slučaju mail ne dobivate od Instagrama (iako se on čini kao takav), već od kriminalaca, a ako kliknete na poveznicu za promjenom lozinke, podatke nećete upisati na stranice Instagrama, već prevaranata kojima tako predajete svoje podatke.

Kako bi se zaštitili i spriječili potencijalne probleme, odnosno kako bi zaštitili svoj račun, iz Instagrama savjetuju da aktivirate opciju autentifikacije u dva koraka. To je dodatni zaštitni sloj koji će, u slučaju da se netko zaista dokopa vašeg korisničkog imena i lozinke, spriječiti da pristupe vašem računu jer će im trebati i dodatni kod koji se šalje na vaš telefon ili mail.

Na Gizmodu savjetuju i promjenu lozinke, što je ionako dobro povremeno napraviti, pri čemu svakako treba voditi računa o jednom od najvažnijih savjeta sigurnosnih stručnjaka - nikada nemojte koristiti istu lozinku za različite račune. Naime, ako se hakeri dokopaju vašeg korisničkog imena i lozinke za neki servis ili platformu, time automatski dobivaju mogućnost pristupa ne samo tom računu, već i svim drugima koji koriste istu kombinaciju korisničkog imena i lozinke.