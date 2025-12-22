Svaki put kada korisnici objave neku fotografiju ili video na Instagramu, nadaju se kako će prikupiti što više pregleda, lajkova i komentara. Na mreži postoje brojni savjeti o tome kako neka objava može postati viralna, a neki korisnici imaju svoje tajne za koje se nadaju da im mogu pomoći u povećanju popularnosti tih objava. Dio njih vjeruje kako će algoritam privući ako uz neku objavu stave jako puno hashtagova, no iz Instagrama poručuju da to nije dobra ideja.

Iako znam da može biti primamljivo koristiti više njih, nekoliko specifičnih tagova zapravo ima bolje rezultate od dugog popisa generičkih hashtagova. Ključ je staviti kvalitetu ispred kvantitete, objasnio je prošlog tjedna Adam Mosseri, prvi čovjek Instagrama.

Fokus na relevantnom sadržaju

Takvi hashtagovi zaista mogu pomoći kada je u pitanju npr. pretraživanje, no to ne znači da će pomoći u boljem dosegu objave. Umjesto da se fokusiraju na pisanje brojnih oznaka, Mosseri kaže kako bi njihov fokus trebao biti na sadržaju za koji vjeruju da bi mogao privući njihove pratitelje i druge korisnike.

Iz ove kompanije su ranije pokušavali spriječiti korisnike spamanju s oznakama pa su tako više puta naglasili kako oni nisu u fokusu prilikom pronalaženja i predlaganja sadržaja na toj društvenoj mrežu. Za one koji, usprkos svim savjetima iz Instagrama, i dalje namjeravaju svoje objave popratiti s brojnim hashtagovima, iz ove tvrtke nemaju dobre vijesti. Naime, najavili su uvođenje ograničenja broja takvih oznaka te će se u budućnosti za svaku objavu moći napisati maksimalno pet hashtagova.

Instagram je i tijekom protekle godine već eksperimentirao s takvim ograničenjima, a tijekom posljednjeg eksperimenta ograničili su broj hashtagova na samo - 3. Ipak, na kraju su malo popustili s tim ograničenjima tako da će korisnici u budućnosti moći napisati njih pet tako da korisnici uz objave na toj društvenoj mreži više neće napisati više od tog broja oznaka.

Korištenjem manjeg broja hashtagova, ali samo onih koji su zaista vezani uz sadržaj koji se objavljuje, objave će se prikazivati osobama kojima je zaista stalo do te teme, dok objava nebitnih i generičkih oznaka samo može naštetiti performansama objave.

Izvor: Digital Trends