Iz Zuckerbergove kompanije počeli su sa slanjem obavijesti dijelu korisnika u kojem su im poručili da preuzmu svoju digitalnu povijest s njihovih platformi te da ih nakon toga - izbrišu. Iako su neki možda i više godina proveli na Facebooku, Instagramu i Threadsima, uskoro je vrijeme da se oproste od tih društvenih mreža - barem na neko vrijeme.

Srećom za korisnike u Europi i većinu drugih tržišta, ova se obavijest ne odnosi na njih, već samo na mlade Australce. Konkretno, na osobe mlađe od 16 godina u toj zemlji.

Podsjetimo, Australija je prva zemlja na svijetu koja je uvela zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Ta zabrana, osim navedenih platformi, odnosi se i na Snapchat, TikTok, X, ali i na YouTube. Zakon je izglasan još ranije, no na snagu stupu 10. prosinca pa Meta već sada šalje mailove kako bi korisnike stigla pripremiti na ono što im slijedi.

Kontaktirat će ih kad navrše 16 godina

Meta svoje obavijesti maloljetnicima šalje putem SMS-a i mailova, a kako su objasnili za medije, želi im dati priliku da na vrijeme spreme svoje kontakte i uspomene te da nadograde svoje podatke kako bi ih ponovno mogli kontaktirati kada navrše 16 godina. Za sada su takve mailove poslali tisućama korisnika, no ta bi brojka uskoro mogla značajno porasti jer Meta procjenjuje kako u Australiji Instagram koristi oko 350 tisuća, a Facebook oko 150 tisuća mladih između 13 i 15 godina.

Za slučaj da je Meta pogriješila te je poruku u brisanju računa poslala osobama koje su već navršile 16, oni svoje godine mogu verificirati korištenjem digitalne tehnologije Yoti Age Verification. Mnogima se neće svidjeti što svoje godine moraju potvrditi pokazivanjem službenih dokumenata ili snimanjem selfija putem videa, no treba naglasiti kako se ova tehnologija do sada pokazala prilično pouzdanom u procjeni godina, uz pogrešnu procjenu u oko pet posto slučajeva.

Hoće li učinak zabrane biti pozitivan?

Iz Mete smatraju kako imaju bolje rješenje za ovaj problem, a to je da se informacije o godinama potvrde na razini operativnog sustava i trgovine aplikacija za Androide i iOS. Ako bi trgovine znale koliko godina imaju korisnici, onda oni ne bi mogli preuzimati aplikacije koje nisu namijenjene za njihovo godište.

U Australiji su se na zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina odlučili kako bi zaštitili mentalno zdravlje mladih, kao i spriječili brojne opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama i internetu. Bit će zanimljivo pratiti kakav će biti učinak ove zabrane, odnosno hoće li pozitivno utjecati na mlade ili će oni samo pronaći neko novo rješenje u digitalnom svijetu.

Izvor: ABC News