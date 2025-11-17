Koliko god proučavali vulkane diljem svijeta, znanstvenici i dalje otkrivaju nove podatke koji ih potiču nastave s proučavanje. Jedna od dobro čuvanih tajni vulkana je predviđanje kad će doći do erupcije.

Iako je znanost u kombinaciji s modernom tehnologijom puno napredovala, pa tako sad možemo otprilike znati kad će doći do erupcije nekog vulkana, umjetna inteligencija donijela je velik pomak u otkrivanju pukotina koje su znanstvenicima još uvijek skrivene.

Tako je studija umjetne inteligencije mapirala više od 54 tisuće potresa na talijanskom jugu i otkrila rasjed koji je bio skriven znanstvenicima.

Kako se navodi u istraživanju, kaldera koja se nalazi zapadno od Napulja i proteže se oko 11 kilometara, zapravo je ostatak urušenog vulkanskog bazena. U slučaju Campi Flegreije, koja se nalazi u blizini Vezuva, podaci koji su prikupljeni pokazuju vidljivi prsten koji prati zonu izdizanja ruba ugaslog vulkana i povezuju nedavne potrese s tom strukturom.

I naši talijanski kolege bili su iznenađeni kad su tako jasno mogli vidjeti prstene, pojasnio je Xing Tan, doktorand sa Sveučilišta Stanford i glavni autor studije objavljene u časopisu Science.

Kad su prikupljene podatke o potresima ubacili u sustav umjetne inteligencije koji ih je analizirao, otkrili su da na područji Campi Flegrei postoje dva duga rasjeda koji se spajaju ispod grada Pozzuolija, koji se nalazi na sjevernoj strani kaldere.

Otkriće je zabrinulo znanstvenike jer podaci pokazuju da bi moglo doći do podrhtavanja u plitkom, urbanom okruženju i to magnitude 5 stupnjeva.

Iako je to područje već dugo poznato kao rizično, sad su po prvi put mogli vidjeti temeljne geološke strukture koje su odgovorne za tu opasnost.

Znanstvenici upozoravaju kako se Campi Flegrei diže i spušta zbog promjene tlaka u podzemlju. Od travnja 2025. zabilježeno je, u prosjeku, podizanje od 15 milimetara mjesečno.

Nova krata sortira raspršene točke malih rasjeda u jasne linije, što će inžinjerima i hzitnim službama omogućiti procjenu realnog raspona podrhtavanja koje određeni rasjed može proizvesti. A time i razinu rizika od potresa odnosno potencijalne erupcije.

Vlasti sad imaju još jedan izvor informacija o tome što se točno odvija na tom dijelu italije i omogućuje im da se na vrijeme pripreme na hitne situacije.

Kako ističu autori studije, njihova karta i podaci ne predviđaju vrijeme erupcije, ali pokazuju dijelove na kojima je seizmička aktivnost najveća, odnosno koji bi dijelovi mogli biti najugroženiji.