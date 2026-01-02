Jedno od ključnih pitanja, kad je riječ o istraživanju svemira i potencijalnom naseljavanju drugih planeta, je pitanje reprodukcije.

Jer činjenica je da su svemirska putovanja, s trenutno dostupnom tehnologijom, dugotrajna. Žele li ljudi uspostaviti trajnu bazu na Marsu, moraju razmišljati i o tome što bi se dogodilo kad bi neka od žena ostala trudna na tom planetu ili na putu na neki drugi planet?

Do sad su odgovori na takva pitanja bili većinom hipotetski, no čini se kako smo dobili dobar uvid u to kako bi putovanje u svemir moglo utjecati na trudnoću.

Naime, Kina je krajem listopada 2025. na svoju svemirsku postaju poslala četiri miša. Dva su tjedna miševi živjeli u mikrogravitaciji, iskusivši specifične uvjete orbitalnog života. No, nakon povratka na Zemlju jedna o mišica se okotila.

Od devetoro okoćenih miševa, šest je preživjelo, što se smatra normalnom stopom preživljavanja. Mladunci i majka su za sad dobro i ponašaju se normalno.

Wang Hongmei, istraživač na Institutu za zoologiju Kineske akademije znanosti istaknuo je kako, prema trenutno dostupnim podacima, kratkotrajni svemirski let nije ostavio traga na reproduktivnim sposobnostima miševa.

Zašto je to važno i za ljude? Miševi i ljudi imaju visoku genetsku sličnost, ali za razliku od ljudi, brzo se razmnožavaju i brže reagiraju na fiziološke stresove. Pa ako putovanje i boravak u svemiru utječe na reprodukciju sisavaca, to bi se vidjelo i kod miševa.

Kineski znanstvenici sad će pomno pratiti "svemirske mladunce" i provjeravati parametre koji bi mogli ukazivati na to da je boravak njihove majke u svemiru utjecao i na njih. Također, pratit će i njihove potomke, kako bi se uočili potencijalni višegeneracijski utjecaji.

Ovaj eksperiment vjerojatno neće dati odgovore na sva pitanja, ali je obećavajući početak istraživanja o utjecaju boravka u svemiru na reprodukciju.

Izvor: Universe Today