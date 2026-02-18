Znanstvenici upozoravaju na širenje ptičje gripe na Antarktici, a vodeći čileanski istraživač u utorak je AFP-u rekao da je uočen soj koji je "u stanju pobiti čak 100 posto" zaražene faune.

Istraživači posljednjih godina upozoravaju na širenje ptičje gripe na tom zaleđenom kontinentu, na kojemu povremeno borave timovi znanstvenika, ali ondje nema stalnog stanovništva.

Čileanski istraživač Victor Neira i njegovi suradnici otkrili su posebno opasan soj bolesti još u travnju 2024. kod pet pomornika, vrste polarne morske ptice iz reda šljukarica koje su nalik galebu.

Od tada se virus proširio i na druge vrste, a brojni su slučajevi otkriveni duž 900 kilometara obale koju proučavaju ovi znanstvenici.

Za vrijeme nedavne ekspedicije na Antarktici otkriveni su novi slučajevi među antarktičkim kormoranima, južnim galebovima, Adelijskim pingvinima i žutonogim pingvinima te antarktičkim tuljanima krznašima, rekao je AFP-u Neira.

Virus se u potpunosti proširio po cijelom antarktičkom području, odnosno u dijelu u kojemu smo u mogućnosti obavljati svoja istraživanja, kazao je Neira, znanstvenik sa Sveučilišta u Čileu i član Čileanskog antarktičkog instituta (INACH).

Ova bolest može ubiti čak 100 posto ptica u kratkom razdoblju. Primjerice, u jednom ili u dva dana može ubiti 90 posto ili 100 posto životinja na određenom području, upozorio je Neira.

Antarktičke životinjske vrste često su brojčano manje u ukupnoj populaciji, što upućuje na još veći rizik od izbijanja zaraze.

Životinja poput antarktičkih kormorana i pomornika je, primjerice sveukupno oko 20.000.

Znanstvenici podsjećaju kako globalni val ptičje gripe pogađa ptice i sisavce širom svijeta još od 2021. godine, a širi se migracijama ptica.

Podsjećaju i na neslavnu 2023. godinu kada je ptičja gripa pobila tisuće Humboldtovih pingvina u Čileu.