Održavanje mozga zdravim i u formi pokazuje se ključnim za smanjenje rizika od razvoja demencije i Alzheimerove bolesti u starijoj dobi. Znanstvenici godinama ističu kako je mozak potrebno trenirati baš kao i druge mišiće u našem tijelu, ne bi li on ostao što dulje zdrav i funkcionirao što bolje.

Novo istraživanje pokazalo je da određena vrsta treninga mozga može spriječiti ili odgoditi demenciju kod osoba starijih od 65 godina za oko 25 posto.

Pri tome znanstvenici nisu koristili križaljke ili logičke zadatke već interaktivnu računalnu igru koja je testirala sposobnost prepoznavanja dviju odvojenih slika.

Zadatak je naizgled jednostavan. U pozadini se pojavljuje scena iz pustinje, grada ili sa sela na kojoj je automobil, a potom se na slici pojavljuju različiti prometnih znakovi koji odvlače pažnju. Osoba mora što je prije moguće pronaći lokaciju Route 66 i kliknuti odgovarajući automobil.

Kako igrači savladavaju razine, tako zadaci postaju sve zahtjevniji.

To je ono što nazivamo zadatkom podijeljene pažnje u kojem nemate svjesnu strategiju o tome kako se pobošljati, pojasnila je koautorica studije dr. Marilyn Albert, profesorica neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins i direktorica Istraživačkog centra za Alzheimerovu bolest Sveučilišta Johns Hopkins u Baltimoreu.

Dodaje kako adaptivne igre s dvostrukom pažnjom koriste implicitno učenje odnosno automatsko stjecanje znanja ili vještina bez svijesti o onome što se uči. Pri tome se koriste različiti dijelovi mozga za rješavanje problema i razumijevanje značenja riječi.

Ali zašto baš takav brzi trening s podijeljenom pažnjom ima utjecaj na razvoj demencije?

Igra je prilično zahtjevna i nije osobito zabavna. Raditi to sat vremena dva puta tjedno težak je posao. Naprežeš svoj mozak na način na koji to inače ne bi činio, pojašnjava dr. Albert. Moguće je da trening brzine aktivira neurone u mozgu, stvarajući veću povezanost i povećavajući plastičnost.

U prijevodu, igra vježba mozak na nove načine koji mogu doprinijeti stvaranju kognitivne rezerve potrebne za odgađanje demencije. Inače, kognitivna rezerva je sposobnost mozga da se prilagodi i održi normalnu funkciju unatoč prisutnosti starenja ili bolesti.

Druga studija otkrila je da trening brzine može sačuvati acetilkolin, neurotransmiter koji mozak čini budnijim, fokusiranijim i pažljivijim.

Govorimo o temeljnoj fizičko-kemijskoj promjeni za koju znamo da je zaista važna kao doprinos zdravlju mozga, pojasnio je u intervjuu za CNN dr. Michael Merzenich, profesor emeritus na Sveučilištu Kalifornije u San Franciscu.

No, stručnjaci ističu kako je kognitivni trening samo jedan korak u poboljšavanju zdravlja mozga.

Ne možete samo pojesti čarobnu bobicu ili igrati igru na mobitelu ili raditi samo jednu stvar. Potreban vam je cijeli koktel - prehrana zdrava za mozak, redovito vježbanje, kvalitetan san, smanjenje stresa, pozitivni odnosi. Sve je to neophodno za zdravlje mozga, rekao je za CNN istraživač prevencije Alzheimerove bolesti dr. Richard Isaacson, direktor istraživanja u Institutu za neurodegenerativne bolesti na Floridi.