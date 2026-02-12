Nova era u vojnoj pomorskoj autonomiji započela je predstavljanjem podvodnog besposadnog sustava Lamprey, američke obrambene tvrtke Lockheed Martin. Riječ je o sustavu sposobnom za izviđanje i ofenzivne operacije.

Lamprey, dugačak 7,3 metra i opremljen teretnim prostorom od 7,3 metra, može obavljati razne zadatke. Može se zadržati na morskom dnu radi prikupljanja obavještajnih podataka, napuniti baterije povezivanjem s nosačem zrakoplova i zadržati nizak profil neprimjetnosti tijekom svojih operacija, izvijestila je navedena američka tvrtka, a prenosi Defense News.

To besposadno podvodno plovilo dizajnirano je i za raspoređivanje u jatu, komunicirajući s drugim sličnim sustavima radi izvođenja složenih misija. Lockheed Martin je također istaknuo napredne tehnologije nadzora sustava Lamprey, koje se mogu primijeniti na površini mora.

Lamprey može ispaljivati torpeda i mamce pod vodom. Na površini može lansirati bespilotne letjelice radi izviđanja ili izvedbe kinetičkih udara, omogućujući ratovanje protiv brodova u više domena.

Lamprey je financiran internim sredstvima, što nam je omogućilo da razvijamo sustav nevjerojatnom brzinom i američkoj ratnoj mornarici predamo istinski višemisijski oružani sustav koji samostalno otkriva, ometa, koristi mamce i angažira ciljeve, rekao je Paul Lemmo, potpredsjednik i generalni direktor za senzore, efektore i misijske sustave u Lockheed Martinu.