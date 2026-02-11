Prije pojave, odnosno popularizacije i širenja glazbenih i videoservisa, piratstvo je bilo veliki problem. Iako taj problem nije riješen i sigurno će uvijek biti ljudi koji će, umjesto plaćanja, odabrati piratski sadržaj, situacija se ipak promijenila, tj. poboljšala. Jedna od ranijih izlika za piratstvo bila je što sadržaj koji su htjeli jednostavno nije bio dostupan, no zahvaljujući Netflixu, HBO-u i drugim videoservisima, tj. Spotifyu, Deezeru i drugim glazbenim servisima, danas ljudi diljem svijeta imaju (legalan) pristup nevjerojatnoj količini sadržaja.

Naravno, taj se sadržaj treba plaćati, no za određenu mjesečnu naknadu možete gledati koliko god filmova, serija i dokumentaraca želite, odnosno možete slušati milijune pjesama. No u nekim slučajevima, čak nije potrebno ništa niti platiti, već se u glazbi može uživati potpuno besplatno.

Broj pretplatnika bliži se 300 milijuna

Spotify tako pored nekoliko pretplatničkih modela, ima i besplatni model koji, naravno, ima neka ograničenja, uključujući i reklame koje se emitiraju između pjesama. No usprkos tim ograničenjima, besplatni model pokazao se itekako popularnim te u Spotifyu mogu biti zadovoljni s brojem korisnika na kraju prošle godine.

Njima je, naravno, najvažnija brojka koja se odnosi na pretplatnike te je u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije broj pretplatnika porastao za čak deset posto. Broj premium korisnika tako se popeo na 290 milijuna, a porastao je i ukupan broj korisnika (pretplatnika i besplatnih korisnika) i to za više od 11 posto pa sada tako broj mjesečno aktivnih korisnika iznosi 751 milijun.

Povećanje broja korisnika i pretplatnika odrazilo se i na povećanje prihoda koji su posljednjem prošlogodišnjem kvartalu porasli za 6 posto u odnosu na kvartal ranije te sedam posto u odnosu na isto tromjesečno razdoblje 2024. Prihodi u posljednjem kvartalu tako su dosegli 5,4 milijardi dolara, dok je kompanija za cijelu prošlu godinu glazbenoj industriji platila više od 11 milijardi dolara.

Također, iz ove tvrtke kažu kako je zahvaljujući toj streaming platformi i njihovim partnerima ostvarena prodaja ulaznica za koncerte vrijedna više od milijardu dolara.

Osim povećanja broja korisnika i prihoda, kompanija je prošle godine ostvarila i napredak na više različitih područja, a u istom smjeru namjeravaju nastaviti i ove godine, komentirali su na Tech Spotu. Među inim, Spotify sada uvodi glazbene spotove u beta verziji za premium korisnike u SAD-u i Kanadi, a najavili su i širenje partnerskog programa na Švedsku, Finsku, Dansku i Island.