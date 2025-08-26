Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika

Švedska kompanija za pružanje usluga audio streaminga Spotify Technology, najpoznatija po svojoj platformi za slušanje glazbe, uvodi funkciju razmjene poruka unutar aplikacije za sve korisnike, bez obzira na to plaćaju li pretplatu, čime želi privući više korisnika i tako preteći konkurenciju.

Funkcija slanja poruka omogućit će korisnicima da vode razgovore i dijele glazbu s osobama s kojima su stupili u interakciju na Spotifyju, objavila je ta švedska kompanija u utorak. Od ovog tjedna mogućnost razmjene poruka bit će dostupna na mobilnim uređajima korisnika starijih od 16 godina na odabranim tržištima.

Spotify je ranije imao sličnu značajku, ali ukinuta je 2017. jer se korisnici njome nisu baš služili. Ovog puta kompanija računa da će joj snažan rast broja pretplatnika tijekom proteklih nekoliko godina omogućiti oživljavanje te funkcije i posljedično povećavanje tržišnog udjela.

Dosad je Spotify pokušavao uvećati svoje profitne marže kroz podizanje cijena, pazeći pritom da ne našteti rastu broja korisnika u uvjetima sve žešće konkurencije kompanija poput Apple Musica, Amazon Musica i YouTubea.

Švedska kompanija, koja je u drugom tromjesečju imala 696 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika, ulaže u nove značajke nastojeći dosegnuti jednu milijardu aktivnih mjesečnih korisnika, izvijestio je Financial Times u nedjelju.

Spotify radi i na proširivanju svoje zbirke videosadržaja, između ostaloga i putem partnerskog programa u okviru kojeg se autorima podcasta nude opcije monetizacije sadržaja, prenosi Reuters.