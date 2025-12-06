Iznenadne promjene unutar Meta Reality Labsa, o kojima smo prethodnih dana pisali, preoblikovale su očekivanja za više ključnih Metinih proizvoda.

Prema toj promjeni, Metine naočale proširene stvarnosti pod kodnim nazivom Phoenix bit će predstavljene tek u prvoj polovici 2027. godine. Maher Saba, potpredsjednik Reality Labs Foundationa, obavijestio je zaposlenike o toj odgodi nakon što su Metini čelnici iznijeli plan za 2026. godinu izvršnom direktoru Marku Zuckerbergu, otkrivaju interni dopisi do kojih je došao Business Insider.

Saba je naveo da se sastanak “usredotočio na održivost poslovanja i dodatno vrijeme potrebno za isporuku iskustava koja pružaju naši proizvodi u višoj kvaliteti. Na temelju toga, mnogi će timovi u RL-u morati prilagoditi svoje planove i vremenske okvire. Produljivanje rokova nije prilika za dodavanje novih značajki ili preuzimanje dodatnog posla”, stoji u njegovu dopisu.

U zasebnom dopisu voditelji Metina odjela za metasvemir Gabriel Aul i Ryan Cairns naveli su da će pomicanje roka dati puno više prostora da se svi detalji dovedu u red. Puno toga stiže u zadnji čas s vrlo skučenim rasporedima pripreme i velikim promjenama našeg temeljnog korisničkog doživljaja, i nećemo pristati ni na što manje od potpuno uglađenog i pouzdanog iskustva, piše nadalje u tom dopisu.

Dvoje zaposlenika koji su vidjeli Phoenix, opisalo je taj proizvod kao naočale nalik zaštitnim naočalama, spojene na vanjski modul za napajanje. Rekli su da podsjećaju na Appleov Vision Pro te da je modul zadržan kako bi se smanjilo zagrijavanje i povećala udobnost.

Meta planira u 2026. godini predstaviti i ograničeno izdanje nosivog uređaja Malibu 2 te razvija novu generaciju Questa, zamišljenu kao znatno unaprijeđenu verziju. Tvrtka je dodatno ojačala hardverski AI segment kupnjom tvrtke Limitless, inače proizvođača AI privjesaka.