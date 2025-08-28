Rujan je obično vrijeme koje, kada je tehnološka industrija u pitanju, pripada Appleu. Tim Cook godinama upravo u prvoj polovici tog mjeseca predstavlja nove modele iPhonea i svojih pametnih satova, a isto će napraviti i sljedeći mjesec kada će, 9. rujna, predstaviti telefone iz generacije iPhone 17.

No ovog rujna možemo očekivati predstavljanje još jednog zanimljivog uređaja koji bi nam mogao pokazati kako će izgledati gadgeti budućnosti. Naime, na Metinoj konferenciji Connect 17. rujna Mark Zuckerberg trebao bi predstaviti pametne naočale Hypernova. Iako su neke ranije glasine govorile kako su očekivanja od ovog uređaja velika, prema analitičaru Ming-Chi Kuou, ovo će ipak biti samo eksperimentalni gadget koji će biti dostupan u ograničenim količinama.

Mala prodajna očekivanja

Konkretno, nakon što se krajem godine naočale pojave u prodaji, u sljedeće dvije godine njihova prodaja ne bi trebala premašiti 150 do 200 tisuća komada. Udio Hypernove tako će biti prilično zanemariv jer Kuo vjeruje kako će broj isporuka pametnih naočala sljedeće godine biti oko 14 milijuna.

No Zuckerbergu nisu bitne prodajne brojke sljedeće godine, on razmišlja dugoročno i priprema teren za budućnost. Prema nekim tehnološkim stručnjacima, upravo bi pametne naočale mogle biti gadget koji će jednom zamijeniti pametne telefone tako da Meti nije važno da njihov gadget danas privuče što više korisnika, već da razvije tehnologiju koja bi za 5 ili 10 godina mogla biti dominantna.

Kratkoročno, Meta s ovim naočalama želi postići tri stvari, prema Kuou. Prvo je što žele predstaviti uređaj prije Applea, kako bi poboljšali imidž svog brenda, zatim žele steći rano iskustvo pri razvoju ekosustava, dok je treći cilj shvaćanje korisničkog ponašanja.

Mali, ali značajan korak prema budućnosti

Ono po čemu bi ove naočale trebale biti posebne jest integrirani mali AR ekran u kojem će se prikazivati obavijesti, informacije o navigaciji i slično te putem kojeg će se voditi interakcija s Metinom umjetnom inteligencijom. Također, pored ekrana, Kuo kaže kako će njihova glavna značajka biti integracija umjetne inteligencije, iako ovaj analitičar naglašava kako je ta integracija s aplikacijama proširene stvarnosti i dalje u ranoj fazi razvoja.

Meta je do sada već predstavila nekoliko modela pametnih naočala u suradnji s Ray-Banom, no one nemaju ugrađen ekran i podršku za proširenu stvarnost, već su prvenstveno namijenjene snimanju fotografija i videa, kao i za slušanje glazbe i razgovore.

Iako su pred Metom još brojni izazovi u razvoju ove tehnologije, na Digital Trendsu kažu kako je Hypernova rani, ali značajan korak prema potpuno imerzivnim pametnim naočalama koje će imati podršku za proširenu stvarnost i AI.