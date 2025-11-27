Najmoćnije superračunalo u Latinskog Americi izgradit će se u Meksiku, tvrde tamošnji dužnosnici, dok se ta zemlja priprema za transformaciju svojih računalnih sposobnosti. Projekt, nazvan "Coatlicue", po asteškoj božici Zemlje, očekuje se da će znatno unaprijediti infrastrukturu umjetne inteligencije u toj zemlji.

José Merino, ravnatelj meksičke Agencije za telekomunikacije i digitalnu transformaciju, objasnio je razmjere projekta.

Omogućit će Meksiku da u potpunosti iskoristi primjenu umjetne inteligencije i obradu podataka za koju danas nemamo kapacitet, rekao je Merino, a prenosi agencija AP.

Napomenuo je i da trenutno najmoćnije meksičko superračunalo radi pri 2,3 petaflopa, izvršavajući bilijun operacija u sekundi, dok se za Coatlicue predviđa kapacitet od 314 petaflopa, što približno sedam puta snažnije od trenutno vodećeg superračunala u Brazilu.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je da će izgradnja projekta početi iduće godine, iako konačna lokacija još nije odabrana.

Vrlo smo uzbuđeni, rekla je Sheinbaum.

Inicijativa ima za cilj pozicionirati Meksiko kao ključnog sudionika u novim tehnologijama umjetne inteligencije.