SAD je sklopio milijardu američkih dolara vrijedno partnerstvo s AMD-om s ciljem razvoja dvaju superračunala koja će rješavati velike znanstvene probleme koji se kreću od nuklearne energije do liječenja raka i pitanja nacionalne sigurnosti, rekli su ministar energetike Chris Wright i glavna izvršna direktorica AMD-a Lisa Su.

SAD razvija dva superračunala kako bi osigurao da ih zemlja ima dovoljno za provedbu sve složenijih eksperimenata koji zahtijevaju obradu golemih količina podataka. Ta računala mogu ubrzati znanstvena otkrića u područjima na koje je SAD usredotočen.

Ministar energetike Chris Wright rekao je da će ti sustavi ubrzati napredovanje na području nuklearne energije i fuzije, tehnologija za obranu i nacionalnu sigurnost te razvoj lijekova.

Govoreći o fuziji, Wright je rekao: Postigli smo velik napredak, ali plazma je nestabilna, a mi moramo stvoriti središte Sunca na Zemlji.

Ostvarit ćemo mnogo brži napredak koristeći se proračunima tih AI sustava koji će, vjerujem, otvoriti praktične puteve prema ovladavanju energijom od fuzije u iduće dvije do tri godine.

Wright je rekao da će superračunala pomoći u upravljanju američkim nuklearnim arsenalom i ubrzati razvoj lijekova simulirajući liječenje raka sve do molekularne razine.

Nadam se da ćemo u idućih pet do osam godina pretvoriti mnoge vrste raka, od kojih su mnogi danas smrtna kazna, u bolesti koje se mogu liječiti, rekao je.

Po planovima, prvo računalo Lux bit će izrađeno i pušteno u rad u idućih šest mjeseci.

Temeljit će se na AMD-ovim AI čipovima MI355X, a dizajn će uključivati AMD-ove centralne procesore i mrežne čipove. Sustav razvijaju AMD, Hewlett Packard Enterprise, Oracle Cloud Infrastructure i Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Su iz AMD-a rekla je da će to biti najbrži razvoj superračunala te veličine koji je ona ikad vidjela.

Direktor ORNL-a Stephen Streiffer rekao je da će Lux imati oko tri puta veće AI kapacitete od sadašnjih superračunala.

Drugo, naprednije računalo nazvano Discovery temeljit će se na AMD-ovim AI čipovima iz serije MI430. Sustav će dizajnirati ORNL, HPE i AMD. Računalo bi trebalo biti završeno 2028. i spremno za rad 2029.

Streiffer je rekao da očekuje goleme koristi od tog računala, ali nije mogao predvidjeti koliko će veće računalne kapacitete imati.

Čipovi MI430 posebna su varijanta serije MI400 koja kombinira značajke tradicionalnih čipova za superračunala sa značajkama za AI aplikacije, rekla je Su.

Ministarstvo energetike bit će sjedište računala, tehnološke kompanije osigurat će strojeve i kapital, a obje strane dijelit će računalnu snagu, rekao je dužnosnik ministarstva.

Dva superračunala bazirana na AMD-ovim čipovima zamišljeni su kao prvi u nizu partnerstava te vrste s privatnom industrijom i laboratorijima ministarstva energetike širom zemlje, rekao je dužnosnik.