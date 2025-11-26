Dok je Windows 10 izgubio službenu podršku, milijuni korisnika alternativu nisu potražili u Windows 11 operativnom sustavu, već Linux baziranom operativnom sustavu Zorin OS 18, osmišljenom za one koji prelaze s Windowsa na Linux. Zorin OS 18 već je preuzet više od milijun puta, a podaci pokazuju da gotovo četiri petine preuzimanja dolazi upravo s računala s Windows operativnim sustavom.

Iako nije riječ izravnom mjerenju stvarnih migracija, navedenipodatak dobro odražava razdoblje u kojem mnogi korisnici Windowsa 10, nakon isteka službene podrške, aktivno traže alternative.

Prilagođen korisnicima Windowsa

Razvojni tim Zorin OS-a opisuje verziju 18 kao puno bržu, a najistaknutija novost jest redizajnirano sučelje osmišljeno kako bi se smanjio otpor korisnika koji prelaze s Windowsa na Linux, piše portal Tom's Hardware. Riječ je o spoju strukture nalik Windowsu 11 i vizualnih elemenata koji podsjećaju na Appleov macOS, uz nove kontrole prozora, ažurirane animacije i suvremeniji raspored. Sustav također donosi sustav upravljanja prozorima poput Windowsa, bez ikakvih dodataka, što je značajka koju mnoga druga Linux okruženja još uvijek tretiraju tek kao neslužbeni dodatak.

Zorin OS 18 uvodi i proširenu podršku za mrežne uredske servise. Instalacijski program za web aplikacije omogućuje korisnicima "instaliranje" usluga (instaliranje web stranica koje se nakon jednostavne instalacije prikazuju i ponašaju kao samostalne aplikacije u vlastitom prozoru, bez preglednika) kao što su Office 365, Teams, Google Docs ili Photoshop Web kao da su izvorne aplikacije. Integrirana podrška za OneDrive dodatno potvrđuje da je Zorin OS napravljen upravo za korisnike koji prelaze s Windowsa.

Prema navodima Zorinova razvojnog tima, podrška za Windows aplikacije dodatno je unaprijeđena. Podrška za Windows programe i dalje se temelji na Wineu, tehnologiji koja omogućuje pokretanje Windows aplikacija na Linuxu, ali zadane postavke omogućuju da više Windows aplikacija radi odmah i bez ručnog podešavanja. To se poklapa i s općim napretkom igranja računalnih igara na Linuxu, potaknutim Valveovim Protonom, zbog čega je prelazak s Windowsa manje zastrašujući, iako Zorin OS nije operativni sustav usmjerena isključivo na računalne igre.

Korisnici dobivaju i funkciju "Pretraživanje posvuda" u aplikaciji "Datoteke", integriranu RDP podršku za pristup udaljenim Windows računalima te kvalitetniji Bluetooth zvuk zahvaljujući zvučnom sustavu PipeWire. Budući da je riječ o izdanju s dugoročnom podrškom, ažuriranja su zajamčena do 2029. godine, što je pohvalno.

Strogi hardverski zahtjevi, rast broja pozadinskih servisa, trajne primjedbe o privatnosti i osporavane AI-funkcije u sustavu Windows 11 pridonijeli su rastućem nezadovoljstvu korisnika. Zorinov razvojni tim prepoznaje broj preuzimanja kao pokazatelj da su prepreke za napuštanje Windowsa sada mnogima postale slabije nego ikad prije.