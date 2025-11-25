Novi smjer u liječenju raka mozga započinje neuobičajenim ulaznim putem – kroz nosnu šupljinu. Autori novog istraživanja izvještavaju da se kapi za nos kreću duž njušnih živaca do središnjega živčanog sustava, dopirući do tumora glioblastoma, koji izmiče dosadašnjim konvencionalnim terapijama.

Početna ispitivanja na miševima pokazala su da je pripravak u kapima za nos stigao do ciljnih stanica i zaštitio životinje od inače smrtonosne bolesti.

To je pristup koji nudi nadu za sigurnije, djelotvornije tretmane glioblastoma i potencijalno drugih na imunološko liječenje otpornih karcinoma, a predstavlja ključan korak prema kliničkoj primjeni. To redefinira način na koji se imunoterapija raka može provesti na teško dostupnim tumorima, kaže neurokirurg Alexander Stegh sa Sveučilišta Washington u SAD-u i jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu "PNAS", u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Glioblastom je maligni tumor koji brzo raste, potiskuje imunološki odgovor i nastaje duboko u mozgu. Oštećuje tkiva izazivanjem oticanja, pritiskom i smanjenjem dotoka krvi.

Prijašnji pokušaji aktivacije puta STING (prirodnog obrambenog mehanizma koji inače upozorava organizam na prisutnost virusa) zahtijevali su invazivne injekcije. Neuroznanstvenica Akanksha Mahajan sa Sveučilišta Washington potražila je, međutim, drukčije rješenje.

Doista smo željeli smanjiti opterećenje pacijenata koji su već teško bolesni i pomislila sam da bismo mogli iskoristiti sferne nukleinske strukture kako bismo te lijekove dostavili na neinvazivan način, objašnjava Mahajan. Njezin je tim omotao STING-aktivirajuću supstancu oko zlatne nanočestice radi veće stabilnosti i efikasnijeg načina dostave lijeka duboko u mozak putem kapi za nos.

Njihova nova terapija pokrenula je signalizaciju STING-a i usporila napredovanje tumora.

Ovim istraživanjem pokazali smo da precizno oblikovane nanostrukture, zvane sferne nukleinske strukture, mogu sigurno i učinkovito aktivirati snažne imunološke putove unutar mozga, naglašava Stegh.

U kombinaciji s lijekovima koji pojačavaju imunitet, pristup je miševima pružio dugotrajnu zaštitu.