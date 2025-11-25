Prije nekoliko dana saznali smo kako je Meta prekinula istraživanja o učincima Facebooka i Instagrama na mentalno zdravlje, nakon što su pronašli dokaze kako ove društvene mreže negativno djeluju na dobrobit i mentalno zdravlje. Iz Mete su demantirali da su to razlozi prekida istraživanja te tvrde kako je problem bio u metodologiji, koja je bila manjkava.

Sada su objavljeni novi detalji vezani uz ovo istraživanje i njegov utjecaj koji potvrđuju tvrdnje zviždačice Haugen od prije nekoliko godina. Ona se tada obrušila na Zuckerberga i njegovu kompaniju i optužila ih je da profit stavljaju ispred sigurnosti svojih korisnika - uključujući i mlade.

Instagram je poput droge, a oni su kao dileri

U sudskim dokumentima koji su postali javni u Kaliforniji gdje je podignuta tužba protiv Mete, YouTubea i TikToka, otkriveno je kako su sami zaposlenici Mete upozoravali da Instagram potiče ovisnost kod djece, dok je tvrtka sve te dolaze skrivala.

Tijekom studije Metini istraživači došli su do zabrinjavajućih pa čak i šokantnih spoznaja, a to je da je Instagram dizajniran kako bi izazvao dopaminsku ovisnost, što se pogotovo odnosi na djecu i tinejdžere. Na temelju tih podataka sami istraživači zaključili su kako je Instagram kao droga. Mi smo u biti dileri, komentirao je jedan drugi Metin zaposlenik.

Ove su informacije, naravno, došle i do prvog čovjeka ove platforme Adama Mosserija, no on nije bio oduševljen s onim što je čuo - “poludio je” kada su mu priopćili te rezultate te je rekao da za njih ne želi čuti.

Upravo je to u centru tužbe protiv ove tvrtke. Zuckerbergova kompanija je minimizirala, odnosno prikrivala rezultate vlastitih istraživanja te su ignorirali podatke o anksioznosti, depresiji i ovisnosti. Također, pokazalo se kako su ljudi, nakon što su prestali koristiti Facebook pokazali manje znakova depresije, anksioznosti i usamljenosti te su se manje uspoređivali s drugim. Ukratko - kada su prestali koristiti Facebook, bolje su se osjećali. Takvi rezultati, naravno, nisu im odgovarali te su ih odbacili tvrdeći da su kompromitirani postojećim negativnim imidžom kompanije.

Kao da se ništa nije dogodilo…

Te informacije Zuckerberg i ekipa iz kompanije svakako nisu htjeli čuti te su se našli pred dilemom - objaviti ove rezultate i krenuti u daljnja istraživanja, kako bi pomogli ljudima, ali i naštetiti svojoj kompaniji i njenom poslovnom modelu ili se ponašati kao da se ništa nije dogodilo.

Svi dobro znamo za koji su se smjer odlučili, usprkos upozorenjima zaposlenika koji su sudjelovali u istraživanju i koji su njihovu situaciju uspoređivali s duhanskom industrijom. Naime, oni su znali da su cigarete štetne, ali su te podatke skrivali.

Sada kada su se našli na udaru tužbe, tvrde kako ti podaci daju zavaravajući sliku cijele situacije te da su u tužbama korišteni “izvrnuti citati”, naglašavajući da uvijek rade na zaštiti tinejdžera. S time se, naravno, malo tko slaže, a kakav je stav prema Meti najbolje možemo vidjeti po komentaru izvršne direktorice Tech Oversight Projecta Sache Haworth: Zuckerberg ima krv na svojim rukama. Nakon što su objavljene ove informacije, u razgovoru za NY Post komentirala je kako je on više od desetljeća znao da na njegovim platformama pedofili vrebaju djecu i, umjesto da je riješio taj problem, on je isključio sigurnosne opcije, sakrio interno istraživanje i još je lagao Kongresu.

Bit će zanimljivo pratiti kako će se ova situacija dalje razvijati te hoće li Meta na kraju imati neke ozbiljnije posljedice zbog svog nemara i ignoriranja upozorenja.