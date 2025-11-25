Influencer marketing odnosno influenceri koji promoviraju i reklamiraju određene proizvode i usluge u zamjenu za novac, protuuslugu ili proizvode, sve je popularniji način oglašavanja na društvenim mrežama i u Hrvatskoj.tri vijesti o kojima se priča 100 miljardi svijetlih točkica Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde Kakvo iznenađenje VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere" Nove glasine Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
No, znaju li pratitelji hrvatskih influencera da je objava koju upravo gledaju ili čitaju, zapravo oglas?
Kako bi se to jasno istaknulo, u prostorima Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, predstavljena je inicijativa „Važno je znati kada se plati“. Prilikom predstavljanja, najglašeno je kako je važna transparentnost i odgovornost prilikom oglašavanja na profilima influencera, agencija i brendova, kako bi se zaštitili potrošači od prikrivenog oglašavanja i osiguralo poštivanje osnovnih pravila etike i prava u digitalnom prostoru.
Sudionicima se u ime Predstavništva Komisije o europskom digitalnom okruženju i europskim zakonima obratila Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice i voditeljica medija u Predstavništvu.
Za etični influencer marketing na europskom digitalnom tržištu ključna je suradnja Europske komisije i tijela zaduženih za zaštitu potrošača u državama članicama. A za bolje razumijevanje europskih zakona važnih za posao influencera, tu je i online Pravni hub Europske komisije - posjetite ga! Smjernice za influencanje IAB-a Croatia i kampanja “Važno je znati kada se plati” sjajna su nova inicijativa na hrvatskom tržištu, vrijedan poziv iz industrije na transparentno digitalno oglašavanje i važan doprinos zaštiti potrošača u Hrvatskoj, istaknula je Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice i voditeljica medija u Predstavništvu.
Napomenula je da u EU postoji cijeli niz direktiva i propisa koji uređuju oglašavanje, a koji se dijelom odnose i na influencere. Problem je što regulatorna tijela nisu dosad kontrolirala i, eventualno kažnjavala, one influencere koji se ne pridržavaju pravila. Istaknula je i da će EU doraditi svoje direktive koje bi tako trebale obuhvatiti i influencer marketing.
Smjernice za bolje influencanje, koje su predstavljene okupljenima, trebale bi olakšati influencerima snalaženje u moru pravila, ali i omogućiti im da lakše komuniciraju svojim pratiteljima kad se radi o plaćenoj objavi.
Čović Vidović istaknula je kako je na internetu dostupan i Pravni centar za influencere, gdje se mogu naći sažeti i jednostavni prikazi zakona i pravila u EU koji se odnose na influencere.
Prema europskom pravu, influenceri koji promoviraju ili prodaju proizvode smatraju se trgovcima i moraju poštovati ista pravila kao i druge tvrtke koje komuniciraju s potrošačima. To uključuje obavezno označavanje plaćenih suradnji, pošteno predstavljanje proizvoda, zaštitu potrošača i poštovanje prava intelektualnog vlasništva.
Na događanju je govorila i Dunja Ivana Ballon, direktorica HURA!/IAB Croatia, Anamaria Todorić iz HUDI-ja te predstavnici Radne skupine za (samo)regulaciju Sandra Babić iz Lider Medija, Mario Fraculj iz Algebra Bernaysa, Kristina Gotovac iz Komunikacijskog laboratorija, Nikola Vrdoljak iz Agencije 404, kao i influenceri Marko Vuletić, Jan Mihaljević, Nika Pavičić i Tena Sakar Vukić.
Sudionici su se složili da su Smjernice alat samoregulacije za same influencere, no da njihov stvarni učinak ovisi o širem uključivanju cijele industrije. Naglašeno je da transparentno i odgovorno komuniciranje ne može biti obveza samo influencera jer jednako važnu ulogu imaju i brendovi, agencije, mediji te platforme na kojima se sadržaj objavljuje.
Kampanja „Važno je znati kada se plati“ promiče potpunu transparentnost: objave komercijalnih suradnji označavaju se #oglas ili #promo, a dio influencera potpisao je Deklaraciju o boljem influencanju, obvezujući se na pošten i odgovoran pristup publici. Cilj je potaknuti transparentno, etično i odgovorno ponašanje influencera, posebno radi zaštite djece i mlađih korisnika koji često ne prepoznaju plaćeni sadržaj.