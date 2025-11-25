Influencer marketing odnosno influenceri koji promoviraju i reklamiraju određene proizvode i usluge u zamjenu za novac, protuuslugu ili proizvode, sve je popularniji način oglašavanja na društvenim mrežama i u Hrvatskoj.

No, znaju li pratitelji hrvatskih influencera da je objava koju upravo gledaju ili čitaju, zapravo oglas?

Kako bi se to jasno istaknulo, u prostorima Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, predstavljena je inicijativa „Važno je znati kada se plati“. Prilikom predstavljanja, najglašeno je kako je važna transparentnost i odgovornost prilikom oglašavanja na profilima influencera, agencija i brendova, kako bi se zaštitili potrošači od prikrivenog oglašavanja i osiguralo poštivanje osnovnih pravila etike i prava u digitalnom prostoru.

Sudionicima se u ime Predstavništva Komisije o europskom digitalnom okruženju i europskim zakonima obratila Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice i voditeljica medija u Predstavništvu.

Za etični influencer marketing na europskom digitalnom tržištu ključna je suradnja Europske komisije i tijela zaduženih za zaštitu potrošača u državama članicama. A za bolje razumijevanje europskih zakona važnih za posao influencera, tu je i online Pravni hub Europske komisije - posjetite ga! Smjernice za influencanje IAB-a Croatia i kampanja “Važno je znati kada se plati” sjajna su nova inicijativa na hrvatskom tržištu, vrijedan poziv iz industrije na transparentno digitalno oglašavanje i važan doprinos zaštiti potrošača u Hrvatskoj, istaknula je Andrea Čović Vidović, zamjenica voditeljice i voditeljica medija u Predstavništvu.

Napomenula je da u EU postoji cijeli niz direktiva i propisa koji uređuju oglašavanje, a koji se dijelom odnose i na influencere. Problem je što regulatorna tijela nisu dosad kontrolirala i, eventualno kažnjavala, one influencere koji se ne pridržavaju pravila. Istaknula je i da će EU doraditi svoje direktive koje bi tako trebale obuhvatiti i influencer marketing.

Smjernice za bolje influencanje, koje su predstavljene okupljenima, trebale bi olakšati influencerima snalaženje u moru pravila, ali i omogućiti im da lakše komuniciraju svojim pratiteljima kad se radi o plaćenoj objavi.

Čović Vidović istaknula je kako je na internetu dostupan i Pravni centar za influencere, gdje se mogu naći sažeti i jednostavni prikazi zakona i pravila u EU koji se odnose na influencere.

Prema europskom pravu, influenceri koji promoviraju ili prodaju proizvode smatraju se trgovcima i moraju poštovati ista pravila kao i druge tvrtke koje komuniciraju s potrošačima. To uključuje obavezno označavanje plaćenih suradnji, pošteno predstavljanje proizvoda, zaštitu potrošača i poštovanje prava intelektualnog vlasništva.

Na događanju je govorila i Dunja Ivana Ballon, direktorica HURA!/IAB Croatia, Anamaria Todorić iz HUDI-ja te predstavnici Radne skupine za (samo)regulaciju Sandra Babić iz Lider Medija, Mario Fraculj iz Algebra Bernaysa, Kristina Gotovac iz Komunikacijskog laboratorija, Nikola Vrdoljak iz Agencije 404, kao i influenceri Marko Vuletić, Jan Mihaljević, Nika Pavičić i Tena Sakar Vukić.

Sudionici su se složili da su Smjernice alat samoregulacije za same influencere, no da njihov stvarni učinak ovisi o širem uključivanju cijele industrije. Naglašeno je da transparentno i odgovorno komuniciranje ne može biti obveza samo influencera jer jednako važnu ulogu imaju i brendovi, agencije, mediji te platforme na kojima se sadržaj objavljuje.

Kampanja „Važno je znati kada se plati“ promiče potpunu transparentnost: objave komercijalnih suradnji označavaju se #oglas ili #promo, a dio influencera potpisao je Deklaraciju o boljem influencanju, obvezujući se na pošten i odgovoran pristup publici. Cilj je potaknuti transparentno, etično i odgovorno ponašanje influencera, posebno radi zaštite djece i mlađih korisnika koji često ne prepoznaju plaćeni sadržaj.