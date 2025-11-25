Uoči „Crnog petka“, razdoblja kada tradicionalno raste broj internetskih kupovina, ali i pokušaja online prijevara, iz Hrvatske udruga banaka (HUB) upozoravaju na sve sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka.

Prevaranti upravo u danima najvećih sniženja pojačavaju aktivnosti, ciljajući korisnike lažnim ponudama, oglasima i internetskim trgovinama koje izgledaju uvjerljivo – ali služe isključivo prikupljanju i zlouporabi osobnih podataka.

Lažne trgovine, oglasi i nagradne igre

Zbog porasta pokušaja prijevara i znatno većeg broja lažnih internetskih oglasa i web trgovina koji se svake godine pojavljuju uoči svjetskog shop vikenda važno je provjeriti vjerodostojnost oglasa koji privlače na iznimno povoljnu online kupovinu, ali i istovremeno izlažu zloupotrebi i neovlaštenom uzimanju osobnih podataka.

Svake godine uoči najvećeg globalnog shopping vikenda bilježi se znatan porast lažnih internetskih oglasa i na društvenim mrežama, posebno onih koji nude “nevjerojatne popuste” – HOT SALE, 80% OFF, Discount Sale i slično.

Sve češće prevaranti kreiraju i lažne trgovine hrvatskih brendova u kojima oglašavaju totalnu rasprodaju zbog zatvaranja ili promjene asortimana. Takvi oglasi često vode na lažne web stranice čija je svrha isključivo krađa podataka. Kupci najčešće ne dobiju proizvod, a ukradeni podaci kasnije se koriste za neovlaštena terećenja na drugim internetskim trgovinama.

Građanima se savjetuje da prije kupnje dobro provjere internetsku trgovinu, uključujući i iskustva drugih korisnika, te da podatke o kartici unose samo na sigurnim i pouzdanim stranicama. Ako postoji i najmanja sumnja, vjerodostojnost trgovine mogu provjeriti putem servisa: https://iffy.cert.hr/

„Budimo realni“

Kako bi građanima pružila konkretne informacije i smanjila broj žrtava prijevara, HUB je uz podršku MUP-a i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a pokrenuo kampanju „Budimo realni“ posvećenu odgovornom ponašanju na internetu.

Kroz TV spotove i edukativnu internetsku stranicu www.budimorealni.hr, kampanja prikazuje stvarne primjere najčešćih oblika prijevara – od lažnih stranica banaka i phishing poziva do romantičnih i investicijskih prijevara. Glavno lice kampanje je glumac Hrvoje Kečkeš, koji u ulozi „susjeda heroja“ uz prepoznatljivu frazu „Budimo realni“ upozorava na situacije u kojima prevaranti koriste povjerenje i brzopletost građana.

Digitalno okruženje donosi brojne prednosti, ali i nove oblike rizika. Želimo građanima pokazati da oprez ne znači nepovjerenje, nego svijest o tome kako prepoznati sumnjive situacije i reagirati na vrijeme. Budimo realni, prijevara se može dogoditi svakome, ali se uz dozu pažnje može i spriječiti, izjavila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

Praktični vodič za građane: kako sigurno kupovati online u razdoblju sniženja

Kako bi se građani zaštitili, HUB podsjeća na nekoliko osnovnih savjeta za sigurnu online kupovinu:

10 SAVJETA ZA SIGURNU KUPOVINU INTERNETOM:

1. BUDITE SUMNJIČAVI: Kada su popusti preveliki i nisu realni (npr. poznati brend snižen 50 % i više), nemojte žuriti s kupnjom iako je navedeno da je ponuda još kratko dostupna. Provjerite sve prije plaćanja.

2. KUPUJTE OD POUZDANIH IZVORA - Koristite marke i trgovine koje su vam poznate.

3. PROVJERAVAJTE RECENZIJE PRODAVATELJA - Posebno provjerite nepoznate trgovine i prodavatelje (https://iffy.cert.hr/; https://www.scamadviser.com/)

4. PROVJERITE WEB TRGOVINU:

- PROVJERITE JE LI PRIJENOS PODATAKA PRIKLADNO ZAŠTIĆEN - Prilikom pregledavanja interneta koristite HTTPS i SSL protokole. Upamtite: sam simbol lokota ne znači da je internetska stranica zakonita/legitimna.

- KAD KUPUJETE ONLINE/PUTEM INTERNETA PROVJERITE WEB ADRESU - Nikada ne koristite veze dobivene elektroničkom poštom ili preko društvenih mreža. Podatke unosite isključivo izravno na sigurnim internetskim stranicama.

5. PROVJERAVAJTE PONAVLJAJUĆA/ TRAJNA PLAĆANJA - Prije nego što pošaljete podatke o svojoj kartici za plaćanje trajnih usluga preko interneta, detaljno pročitajte uvjete na stranici na koje pristajete unosom kartičnih podataka i informirajte se o načinu prekida usluge.

6. NE ŠALJITE NOVCE NEPOZNATIMA - Ako ne biste novac dali osobi koju ste slučajno sreli na ulici, ne činite to ni na internetu. Ukoliko je moguće, zadržite pravo najprije primiti robu.

7. NE ŠALJITE PODATKE O KARTICI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE ILI DRUGIM KOMUNIKACIJSKIM SERVISIMA - Nikada ne šaljite presliku kartice, broj kartice, PIN ili druge podatke o kartici putem elektroničke pošte. Nikada ne šaljite jednokratne zaporke SMS-om, Messenger-om, WhatsApp-om, Viber-om ili drugim servisima.

8. PAŽLJIVO PROVJERITE ŠTO I KOLIKO PLAĆATE – prije potvrde transakcije, posebno one koja zahtijeva pouzdanu autentifikaciju klijenta (SCA), obratite pažnju na iznos koji potvrđujete na ekranima banke te naziv prodajnog mjesta u transakciji za koju dajete odobrenje. Provjerite je li sve u skladu s vašom kupnjom, tako smanjujete rizik od neželjenih troškova i prijevara.

9. SAČUVAJTE SVE DOKUMENTE VEZANE ZA VAŠE ONLINE KUPOVINE - Mogli biste ih trebati da utvrdite uvjete prodaje ili dokažete da ste platili robu.

10. EDUCIRAJTE SE O TRENDOVIMA U ONLINE SIGURNOSTI – Digitalno okruženje brzo se razvija pa je važno pratiti promjene u sigurnosnim praksama. Informirajte se o novim vrstama prijevara i savjetima za sigurnu kupovinu, pratite savjete banaka, regulatora i stručnjaka za sigurnost.

Detaljniji savjeti za sigurnu online kupovinu, ali i informacije o najčešćim vrstama online prijevara mogu se pronaći na mikrostranici kampanje www.budimorealni.hr.