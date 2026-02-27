Njemačka planira naoružati svoju vojsku dronovima za jednokratne napade, što označava značajan zaokret u njihovoj obrambenoj strategiji i otvara vrata ugovorima s domaćim proizvođačima vrijednim milijarde eura.

Njemački parlamentarni proračunski odbor odobrio je ovog tjedna ugovore u vrijednosti od po 268 milijuna eura za startupe Stark Defence i Helsing, za isporuku njihovih napadačkih dronova Virtus i HX-2. Opcije ugovora mogle bi povećati vrijednost svakog od tih ugovora do milijardu eura, ako sustavi pokažu tehnološku pouzdanost, a njemački zakonodavci odobre dodatne nabave, prenosi portal Defense News.

Andreas Schwarz, član proračunskog odbora i SPD-ov glasnogovornik za obrambene izdatke, rekao je da jnemački parlament želi tretirati sve ponude jednako te je napomenuo da se treća ponud,a njemačkog obrambenog diva Rheinmetalla, očekuje na razmatranju uskoro u okviru istog proračuna. Rheinmetall je nedavno demonstrirao svoj borbeni dron FV-014 "potencijalnom NATO kupcu" na testnom poligonu u Njemačkoj.

Borbeni dronovi djeluju tako da lete do općeg područja cilja, ostaju u zraku i koriste senzore i umjetnu inteligenciju za prijedlog napada operaterima, koji su na sigurnoj udaljenosti. Nakon odobrenja, dronovi se usredotočuju na cilj i nastoje udariti u njega.

Moramo se prilagoditi stvarnostima koje postoje u svijetu, rekao je Schwartz, ističući smrtonosnu učinkovitost tih sustava, što dokazuje i rat u Ukrajini.

Godine 2027. prva serija dronova bit će uvedena u sastav njemačke oklopne brigade raspoređene u Litvi. Njemačko ministarstvo obrane istaknulo je da će istovremeno provođenje obuke vojnika i testiranja sustava ubrzati njihovo uvođenje, iako takav pristup povećava rizik u procesu nabave.

Zabrinutost zbog udjela američkog investitora Petera Thiela u Stark Defenceu isto tako je otklonjena. Njemački ministar obrane Boris Pistorius rekao je da Thiel posjeduje tek jednocifreni udio u toj tvrtki i da nema operativni pristup. Schwarz i Pistorius istaknuli su da su prihvatili pisanu izjavu tvrtke kojom se potvrđuje da Peter Thiel nema pristup ni uvid u operativno poslovanje.

Kritičari su, međutim, i dalje na oprezu. Činjenica je da Peter Thiel otvoreno odbacuje našu demokraciju. Ne znamo koliki je njegov utjecaj u Starku. I što je još gore, njemačka savezna vlada to ne može objasniti, rekla je za Politico Jeanne Dillschneider zastupnica Zelenih u njemačkom parlamentu.