Jedna od najvećih poznatih zvijezda u svemiru mogla bi nam pripremiti neugodno iznenađenje. Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Astronomy, zvijezda koja nosi oznaku WOH G64 još je 2014. godine doživjela dramatičnu transformaciju, a promjene koje su sad primijetili znanstvenici ukazuju na to da bi uskoro moglo doći do spektakularne eksplozije.

Kako navode u studiji, ogromna zvijezda prerasla je iz crvenog superdiva u rijetkog žutog hiperdiva, što se tumači kao jedan od koraka na putu do supernove.

Istraživač Gonzalo Muñoz-Sanchez iz Nacionalnog opservatorija u Ateni u studiji je istaknuo kako bismo mogli svjedočiti, u stvarnom vremenu, masivnoj zvijezdi koja odbacuje svoje vanjske slojeve, skuplja se kako se zagrijava i približava se kraju svog života.

Zvijezda WOH G64 prvi je put otkrivena još 1970-ih u Velikom Magellanovom oblaku, patuljastoj galaksiji koja kruži oko Mliječne staze. Privukla je pozornost znanstvenika zbog svog iznimnog sjaja, ali i nevjerojatne veličine - 1500 puta veća je od radijusa Sunca.

Fotografija koju su 2024. godine napravili znanstvenici pomoću Vrlo velikog teleskopa (VLT) pokazala je jasno prašnjavu čahuru oko središnje divovske zvijezde što je bio znak da zvijezda gubi masu.

Iako je, u svemirskim mjerilima gledano, WOH G64 mlada zvijezda, stara manje od 5 milijuna godina, predodređena je da "živi brzo i umre mlada".

Tako je 2014. godine uočeno da je velik dio površine ove zvijezde izbačen u okolni prostor. Prema teoriji koja se spominje u studiji, zvijezda se sprema eksplodirati. Svi do sad prikupljeni podaci ukazuju na to da će ova golema zvijezda spektakularno eksplodirati, no problem je što se ne zna kad.

Ako budemo imali sreće, vidjet ćemo smrt WOH G64 za naših života. Spektakularna eksplozija ne samo da će biti međugalaktički spektakl, već bi mogla pomoći znanstvenicima i da dovrše zagonetku ove fascinantne zvijezde.

Uostalom, i naše Sunce je zvijezda koja će jednom umrijeti pa bi WOH G64 mogla dati svojevrstan uvid u to što našu zvijezdu očekuje u (nadamo se dalekoj) budućnosti.