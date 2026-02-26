Najnovija studija otkriva da izloženost određenim takozvanim "vječnim kemikalijama" može ubrzati biološko starenje, osobito kod muškaraca u srednjim godinama. Znanstvenici su se u tom istraživanju posebno usredotočili na PFNA (perfluorononanoičnu kiselinu) i PFOSA (perfluorooktansulfonamid), dvije tvari iz šire obitelji PFAS-a (per- i polifluoroalkilnih tvari), poznatijim i kao vječne kemikalije.

PFAS su se široko koristile od sredine 20. stoljeća u proizvodima poput kabanica i tapeciranog namještaja, nelepljivih tava, pakiranja hrane i pjenila za gašenje požara. Namijenjene su izuzetnoj trajnosti, a jake veze između ugljika i fluora omogućuju im otpornost na toplinu, vodu, vatru i koroziju te preživljavanje u okolišu i do tisuću godina.

Proizvođači zaobilaze postojeće propise

No, njihova trajnost dolazi i s posljedicama za ljudsko zdravlje. Studije ih povezuju s neželjenim učincima, uključujući rak i kardiovaskularne bolesti. Međunarodne politike ciljaju samo nekoliko starih PFAS kemikalija, dok proizvođači mogu stvarati nove varijante koje zaobilaze postojeće propise. Na tržištu je još uvijek više od 12.000 varijanti PFAS-a, a njihovi učinci na zdravlje uglavnom nisu poznati.

Naši rezultati sugeriraju da neki noviji PFAS-ovi nisu nužno nisko rizični zamjenski spojevi i zahtijevaju ozbiljnu pažnju u pogledu njihovog utjecaja na okoliš, rekao je za EurekAlert Xiangwei Li, epidemiolog s kineskog Sveučilišta Shanghai Jiao Tong i voditelj istraživanja objavljenog u časopisu Frontiers in Aging.

Muškarci pod većim rizikom

Njegov tim je koristio podatke 326 sudionika iz američkog Nacionalnog istraživanja zdravlja i prehrane (provedenog od 1999. do 2000. godine), gdje su u uzorcima krvi mjerili koncentracije 11 PFAS tvari i procijenili biološku dob pomoću 12 takozvanih "epigenetskih satova", koji prate biokemijske promjene u DNK.

PFNA i PFOSA su bili prisutni u krvi 95 posto sudionika navedenog američkog istraživanja. Kod muškaraca u dobi od 50 do 64 godine, veća koncentracija PFNA predviđala je brže epigenetsko starenje, dok kod žena taj obrazac nije uočen.

Sumnjamo da muškarci mogu biti izloženi većem riziku, jer su markerima starenja koje smo analizirali snažno pod utjecajem životnih navika poput pušenja, što može pojačati štetne učinke ovih zagađivača, napominje Li.

Savjet za kraj

Izloženost PFOSA također je povezana s određenim biološkim markerima starenja. Srednja dob je osjetljivo biološko razdoblje u kojem tijelo postaje osjetljivije na stresore povezane sa starenjem, što može objasniti zašto ljudi u starijoj dobi jače reagiraju na izloženost kemikalijama, kaže pak za EurekAlert Ya-Qian Xu, epidemiologinja s navedenog kineskog sveučilišta i koautorica navedenog istraživanja.

Iako uzročnost nije potvrđena, rezultati istraživanja upućuju na zabrinjavajuću povezanost između vječnih kemikalija i starenja. Kako bi se smanjio rizik, pojedinci mogu pokušati ograničiti konzumaciju pakirane hrane i izbjegavati zagrijavanje posuda brze hrane u mikrovalnoj, savjetuje na kraju Li.