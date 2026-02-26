Američka savezna sutkinja odbacila je najnoviji pravni napad Elona Muska na OpenAI, presudivši da njegov startup za umjetnu inteligenciju xAI, nije dokazao da je konkurent organizirao krađu poslovnih tajni.

U nalogu izdanom u utorak, savezna sutkinja okružnog suda Rita F. Lin prihvatila je prijedlog OpenAI-a za odbacivanje tužbe, koju je podnio xAI. U tužbi se tvrdilo da je OpenAI nezakonito regrutirao osam zaposlenika xAI-a, kako bi došao do povjerljivih informacija povezanih s podatkovnim centrima i chatbotom Grok.

Lin je zaključila da xAI nije dokazao da je OpenAI poticao zaposlenike na krađu poslovnih tajni niti da su ti bivši zaposlenici xAI-a koristili ikakve ukradene poslovne tajne nakon što su se zaposlili u OpenAI-u, prenosi Ars Technica. Iako su dvojica bivših zaposlenika priznala preuzimanje povjerljivih materijala, uključujući izvorni kod i snimku sa sastanka svih zaposlenika koji je sazvao Musk, sutkinja je utvrdila da ne postoji uvjerljiva tvrdnja da je sam OpenAI prisvojio poslovne tajne xAI-ja.

Iako xAI može podnijeti tužbene zahtjeve zbog nezakonitog prisvajanja poslovnih tajni protiv nekolicine svojih bivših zaposlenika, ne iznosi uvjerljiv dokaz za nezakonito prisvajanje poslovnih tajni protiv OpenAI-a, u obrazloženju sudskog naloga o odbacivanju tužbe.

Odluka se svela na temljeno načelo prava poslovne tajne

Odvjetnica za trgovačke sporove Sarah Tishler izjavila je za Ars Technicu da se odluka suda svodi na temeljno načelo prava poslovne tajne: zapošljavanje kod konkurenta nije isto što i krađa njegovih poslovnih tajni. Naglasila je da prema američkom Saveznom zakonu o zaštiti poslovnih tajni, xAI mora dokazati da je OpenAI doista pribavio i koristio navodne poslovne tajne, a ne samo da je zaposlio radnike koji su ih možda ponijeli sa sobom.

Sumnjiv tajming, agresivno regrutiranje pa čak i preuzete datoteke sami po sebi nisu dovoljni, dodala je Tishler.

OpenAI je na platformi X pozdravio odbacivanje tužbe, navodeći da ta neutemeljena tužba nikada nije bila ništa više od još jedne fronte u trajnoj kampanji uznemiravanja gospodina Muska.

Ključan čovjek koji nikad nije ni radio u OpenAI-ju

Najozbiljnije optužbe odnosile su se na ranog inženjera Xuechena Lija, koji je navodno prenio „cjelokupnu bazu izvornog koda xAI-a na osobni račun u oblaku”. xAI je kao dokaz naveo poruku koju je OpenAI-jev regruter poslao Liju putem aplikacije Signal četiri sata nakon preuzimanja izvornog koda i koja je glasila - "nw!". Muskov xAI je tvrdio da ta kratica znači "nema šanse!" (engl. no way!).

Sutkinja Lin je napomenula da OpenAI pak inzistira na tumačenju da ‘nw!’ znači "bez brige" (engl. no worries!) te je zaključila da nema dokaza da su datoteke zatražene ili otvorene od strane OpenAI-ja.

Privremena sudska zabrana spriječila je Lija da se zaposli u OpenAI-u, a ponuda za posao potom je povučena. Budući da ondje nikada nije radio, sutkinja Lin je zaključila da nije mogao koristiti poslovne tajne u korist te tvrtke.

Hvatanje za slamke

xAI je u tužbi naveo i slučaj neimenovanog financijskog rukovoditelja koji je, nakon odlaska iz xAI-ja, prihvatio manje značajnu ulogu u OpenAI-u. Kada mu se xAI obratio zbog zabrinutosti u vezi s povjerljivošću, odgovorio im je riječima Pušite mi ku*** i Ostavite me na miru, jebote.

Neprijateljski stav prema bivšem poslodavcu pri odlasku sam po sebi ne upućuje na korištenje poslovnih tajni u novom zaposlenju, napisala je sutkinja Lin u svojem obrazloženju.

xAI može do 17. ožujka izmijeniti tužbu, ali ne smije dodavati nove dokaze, ni nove stranke u postupku.