Glasine koje su kružile mrežom posljednjih dana pokazale su se istinitim. Nakon što je jedna Muskova kompanija, SpaceX, preuzela drugu, xAI, stvorena je najvrjednija privatna kompanija na svijetu teška više od bilijun dolara. Konkretno, vrijednost zajedničke tvrtke iznosi 1,25 bilijuna dolara, pri čemu je vrijednost samog SpaceX-a bilijun, a xAI-a (koji je prošle godine preuzeo Muskovu platformu X) 250 milijardi dolara.

Ovo ne označava samo sljedeće poglavlje, već sljedeću knjigu u misiji SpaceX-a i xAI-a, napisao je Elon Musk u izjavi na stranicama SpaceX-a.

Prema ranijim planovima, SpaceX ove godine namjerava izaći na burzu, a jasno je kako će vrijednost tvrtke, kada se njene dionice izlistaju na burzi, s xAI-jem biti još veće. Tek treba vidjeti koliko će iznositi te brojke, no i bez xAI-a analitičari su spominjali kako bi SpaceX, kada izađe na burzu, mogao biti težak čak 1,5 bilijuna dolara čime bi postao jedna od najvrednijih kompanija na svijetu.

Podatkovni centri u svemiru

Kao neke od razloge spajanja kompanija na CNN-u spominju potrebu xAI-a za novcem koji im je potreban kako bi konkurirali na brzorastućem tržištu umjetne inteligencije, ali i spominju i važnost ove tehnologije u budućnosti svemirskih istraživanja. Također, Musk je već spominjao koliko je za budućnost razvoja umjetne inteligencije svemir važan te je već najavio slanje podatkovnih centara u svemir jer bi oni trebali biti puno jeftiniji u odnosu na podatkovne centre na Zemlji. Prošlog tjedna SpaceX je zatražio dozvolu za slanje čak milijun satelita u svemir koji bi se koristili kao orbitalni podatkovni centri koji će koristiti sunčevu energiju.

Zašto je važno osigurati infrastrukturu i što jeftiniju energiju najbolje pokazuje prošlogodišnja izjava izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga koji je rekao kako će AI modele sljedeće generacije zahtijevati čak 100 puta više energije. Tehnološke kompanije već su najavile investiranje stotina milijardi dolara u podatkovne centre, a ti će troškovi s vremenom biti sve veći.

Raketa za Mars

Iako se dugoročni planovi SpaceX-a i xAI-a, a koji su vezani uz orbitalne podatkovne centre, preklapaju, u bližoj budućnosti oni se ipak prilično razlikuju, komentirali su na Tech Crunchu. U fokusu SpaceX-a tako je razvoj rakete koji bi jednom astronaute trebala odvesti do Mjeseca pa čak i do Marsa, što je projekt prepun izazova, dok se xAI na tržištu bori s velikim konkurentima poput OpenAI-a i Googlea.

I prije ove akvizicije bilo je nekakvih preklapanja između ovih kompanija pa su tako neki zaposlenici radili u obje kompanije, a neke su ranije glasine govorile kako bi Musk čak mogao povezati i Teslu s ovim tvrtkama. Naime, kako Musku sami automobili više nisu toliko važni kao tehnologija (umjetna inteligencija i robotika), povezivanje Tesle i xAI-a bi imali nekog smisla, no čini se kako će to ostati samo na razini glasina. Barem za sada.

