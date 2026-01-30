Apple počinje osjećati učinak globalnog nedostatka memorijskih čipova, otkrio je izvršni direktor tehnološkog diva Tim Cook. Upozorio je da će rastuće cijene memorijskih čipova vjerojatno pritisnuti profitne marže u nadolazećim mjesecima.

Unatoč problemima u opskrbi, potražnja za najnovijom Appleovom linijom iPhonea bila je iznimno snažna. Odaziv kupaca na najnoviju liniju iPhonea nadmašio je naša očekivanja, rekao je Cook u četvrtak, a prenosi portal Business Insider. To je dovelo do rasta prihoda od iPhonea za 23 posto, doprinoseći ukupnim kvartalnim prihodima od 143,76 milijardi eura i zaradi po dionici od 2,84 eura, nadmašivši prethodne procjene tržišnih analitičara.

Velika potražnja ostavila je Apple s vrlo tankim zalihama krajem prosinca, što je potaknulo ono što je Cook opisao kao način rada lova na opskrbu. Naglasio je da je glavno ograničenje nedostatak kapaciteta u najnaprednijoj proizvodnji čipova koje Apple koristi za svoje uređaje, dok je porast potražnje smanjio fleksibilnost u cijelom lancu opskrbe.

Rast cijena memorije

Nedostatak memorije imao je minimalan utjecaj na marže u proteklom tromjesečju, ali Apple predviđa da će se taj utjecaj povećati u idućem tromjesečju. Tvrtka projicira raspon bruto marže od 48 do 49 posto. I dalje vidimo značajan rast tržišnih cijena memorije, istaknuo je Cook.

Tehnološki sektor snažno se natječe za memoriju, koja je ključna ne samo za potrošačku elektroniku, već i za AI sustave. Na tehnološkom sajmu CES 2026 izvršni direktor Nvidije Jensen Huang izjavio je da je tržište memorije potpuno nezadovoljeno. Količina kontekstualne memorije, količina token memorije koju obrađujemo, KB predmemorije koju obrađujemo, sada je jednostavno prevelika, upozorio je Huang.

Izvještaji navode da Samsung Electronics i SK Hynix traže povećanje cijena server DRAM-a od 60–70 posto u prvom tromjesečju, dok Counterpoint predviđa rast do 40 posto do drugog tromjesečja 2026. godine.

Analitičari iz International Data Corporationa opisali su tržište kao u preokretu bez presedana, s potražnjom koja značajno nadmašuje ponudu, što označava kraj jeftine memorije u srednjem roku.