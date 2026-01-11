Prije nekoliko dana izvršni direktor Microsofta Satya Nadella na svom je blogu napisao kako je potrebna promjena narativa oko pristupa umjetnoj inteligenciji. Objasnio je kako se na nju treba prestati samo kao na ili AI slop ili nešto sofisticirano, napomenuvši kako AI donosi nove alate koji nam mogu zaista pomoći u našoj svakodnevici. Prema njemu AI bi trebala pojačati našu kreativnost i prosuđivanje i biti produžetak ljudskog razmišljanja.

Gostujući na podcastu No Priors, na slično je upozorio i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang. Komentirao je kako je prošla godina označila i bitku između narativa oko umjetne inteligencije i budućnosti koje nam ta tehnologija donosi. Dio ljudi gleda na AI kao tehnologiju koja bi nas mogla odvesti u propast, dok su drugi optimisti i vjeruju u bolje sutra s umjetnom inteligencijom. No stvarnost je drukčija i takav crno-bijeli pogled na umjetnu inteligenciju je prejednostavan i isključiv.

Nanijeli su veliku štetu industriji

Neki od tih sumornih predviđanja, a kakvih je jako puno, imaju posljedice u stvarnom životu te Huang smatra kako su neki od “iznimno poštovanih ljudi” koji forsiraju takve znanstveno-fantastične narative, govore o propasti i kraju svijeta u biti nanijeli jako puno štete ovoj industriji.

I ja cijenim što su mnogi od nas odrasli uz znanstvenu-fantastiku, ali to ne pomaže. Ne pomaže ljudima. Ne pomaže industriji. Ne pomaže društvu. Ne pomaže vladama, komentirao je šef Nvidije. Upozorio je da, kada se 90 posto poruka vrti oko kraja svijeta i pesimizma, time se plaše ljudi te bi takva situacija mogla rezultirati smanjenim ulaganjima u AI, a zahvaljujući tim investicijama ona je sigurnija, funkcionalnija, produktivnija i korisnija za društvo.

Pri tome nije objasnio motive zašto bi ljudi to radili, niti je imenovao konkretne osobe, ali je zato iznio svoju zabrinutost oko pretjerane regulative, naglasivši da niti jedna kompanija ne bi smjela pristupiti vladama tražeći još veći regulativu.

Njihove namjere očito su duboko konfliktne i nisu u potpunosti u najboljem interesu društva, smatra Huang. Iako, dakle, nije spominjao imena, nije teško zaključiti kako je, među inim, mislio o prvom čovjeku Anthropica Dariju Amodeiju. On je prošle godine upozorio na krvoproliće kojega ljudi nisu svjesni, a odnosi se na masovne otkaze koji se mogu očekivati u uredskim, administrativnim i intelektualnim poslovima. To je krvoproliće najavio kroz sljedećih jednu do pet godina.

Izvor: Business Insider