Na tehnološkom tržištu godinu je obilježila umjetna inteligencija, a jasno je kako isto možemo očekivati i tijekom 2026. Ova tehnologija postaje neizostavna u poslovanju većine kompanije, ali bez ChatGPT-a i drugih sličnih alatan mnogi više ne mogu zamisliti niti privatnu svakodnevicu.

Iako je riječ o nevjerojatnoj tehnologiji koja značajno olakšava živote, ona ima i svoju drugu stranu i često upravo ta druga, negativna strana dominira medijima. Naglasak je pogotovo stavljen na tzv. AI slop - masovno generirani sadržaj niske kvalitete kakvim su zatrpane društvene mreže posljednjih mjeseci, kao i na lažne vijesti te ozbiljnije stvari poput negativnog utjecaja AI-a na djecu, ali i one starije.

Alati koji pomažu ljudima

U objavi na svom blogu krajem prošle godine, a koja se proteklih dana proširila društvenim mrežama, izvršni direktor Microsofta upozorio je kako na umjetnu inteligenciju trebamo prestati gledati crno-bijelo, odnosno kao na ili slop ili kao na sofisticiranu tehnologiju. Umjesto toga, na AI moramo gledati kao na novu, kako ju je nazvao - teoriju uma koja prepoznaje kako ljudi sada rade s alatima koji mogu ljudima zaista pomoći (nazvao je to “kognitivnim pojačivačima) u svakodnevici.

Pri tome nisu važni sami modeli, odnosno koliko su napredni ili sposobni, već kako ljudi koriste te modele u stvarom radu i u međuljudskim odnosima. Prema njegovom viđenju, umjetna inteligencija neće zamijeniti ljudsku kreativnost i prosudbu, već će ih pojačati i u neku ruku to bi trebao biti produžetak ljudskog razmišljanja.

Za ovu godinu napisao je da će to biti još jedna godina koja će biti ključna za AI, no također je dodao: Ovaj se trenutak čini drukčijim.

Najvažniji su rezultati

Kao najznačajniju mjeru napretka ove tehnologije i njena utjecaja na svijet spomenuo je rezultate za svakog od nas jer tek će ti rezultati (nadamo se kako će biti pozitivni) pokazati jesu li ljudi na kraju tehnologiju iskoristili u dobre ili loše svrhe. Među inim, Nadella je naglasio kako mu je jasno kako će proces razvoja i otkrivanja ove tehnologije biti “neuredan”, no tako je to sa svim tehnologijama i razvojem proizvoda.

Računarstvo je kroz svoju povijest bilo usmjereno na osnaživanje ljudi i organizacija da postignu više, a umjetna inteligencija mora slijediti isti put, zaključio je u objavi na blogu SN Scratchpad.

No njegov poziv kako bi ljudi trebali drukčije gledati na ovu tehnologiju mnogima nije dobro sjeo te se ovih dana društvenim mrežama šire objave s hashtagom #microslop. Naime, mnogi smatraju kako postoji veliki razlika između onoga o čemu šefovi tehnoloških kompanija koji razvijaju ovu tehnologiju govore (spominju se utopija, lijekovi za sve bolesti, dugovječnost itd.) i onoga što se događa u stvarnosti - otkazi i nezaposlenost, nekvalitetan sadržaj, AI psihoze itd.

Izvor: Windows Central