Vrijednost OpenAI-a na tržištu, prema posljednjim glasinama, iznosi oko 500 milijardi dolara i nije teško pretpostaviti kako će ta vrijednost s vremenom rasti sve više na krilima popularnosti njihovih proizvoda. Bez ChatGPT-a mnogi više ne mogu niti zamisliti svoj dan, a kompanija je predstavila i AI alat za generiranje videa koji je impresionirao sve korisnike, dok planiraju i alat za stvaranje glazbe.

Umjetna inteligencija danas je najvažnija tehnologija čija će važnost biti sve veća, a iako se danas investiranje u AI kompanije poput OpenAI-a čini logičnim, krajem prošlog desetljeća situacija se nije činila takvom. Upravo tada - 2019. godine, Microsoft je investirao novac u OpenAI. Prvo su uložili milijardu dolara, a na kraju se ta cifra popela na čak 13 milijardi dolara.

Tada je to bio rizik

Iz ove pozicije, jasno je kako je to bio genijalan potez koji pokazuje koliki je vizionar CEO Microsofta Satya Nadella, no kako je to priznao tijekom jednog intervjua, u ono vrijeme to nije bio tako jednostavno za napraviti. Objasnio je kako niti u Microsoftu šef ne može uložiti milijardu dolara u neku industriju ili kompaniju bez odobrenja odbora. Ipak, rekao je kako nije bilo preteško uvjeriti ljude u odboru kako je riječ o investiciji u važno područje, iako su potencijalni rizici svima bili jasni.

Naime, OpenAI je bio neprofitna organizacije te Nadella kaže kako misli da mu je čak i Bill Gates tada rekao kako će spaliti milijardu dolara.

Objasnio je kako su tada imali prilično visoku toleranciju na rizik pa su odlučili pokušati, a taj se rizik višestruko isplatio. Iz današnje perspektive, kaže kako nikada nije mogao pomisliti kako će se situacija razviti na ovaj način. Nisam uložio milijardu dolara misleći: ‘Da, ovo će se stostruko isplatiti’, objasnio je.

Ovog tjedna OpenAI je dovršio svoje restrukturiranje pa će njihovo neprofitno krilo Open AI Foundation nadzirati novu javnu korporaciju OpenAI Group PBC. S tim promjenama Microsoft sada posjeduje više od četvrtine udjela koji je u profitabilnom dijelu poslovanja OpenAI-a te njegova vrijednost iznosi čak - 135 milijardi dolara.

