Kada je Microsoft 2019. godine prvi put uložio oko milijardu eura u OpenAI, njihov potez je izazvao čuđenje. Ekonomski analitičari sada sugeriraju da bi to mogao biti jedan od najprofitabilnijih tehnoloških ulaganja u povijesti.

Prošlog tjedna OpenAI je najavio planove za restrukturiranje u profitnu korporaciju s javnom koristi. Ta promjena omogućit će izdavanje običnih dionica, dajući investitorima izravan udio u tvrtki. Očekuje se da će Microsoft osigurati novi udio vrijedan najmanje 150 milijardi eura, prema analitičarima BNP Paribasa, druge najveće banke u europi i drugim procjenama, piše Business Insider.

Superbrz povrat ulaganja

Ukupna dosadašnja Microsoftova investicija, vrijedna oko 13 milijardi eura, uključujući doprinose iz ranih 2023. godine, mogla bi donijeti povrate koji konkuriraju najpoznatijim tehnološkim akvizicijama. Googleova kupnja YouTubea 2006. godine za 1,5 milijardi eura i Facebookova kupnja Instagrama 2012. godine za 930 milijuna eura višestruko su narasli u vrijednosti tijekom više od desetljeća. Povrati Microsofta kroz OpenAI porasli su, s druge strane, u samo nekoliko godina.

Microsoftov izvršni direktor Satya Nadella, CTO Kevin Scott i izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman dizajnirali su početnu suradnju koja je uključivala jedinstvene jedinice za dijeljenje profita unutar onoga što je u biti bio istraživački laboratorij, prikriven kao zaklada. OpenAI je također dobio na korištenje Microsoftove usluge u oblaku Azure za pokretanje i obuku svojih AI modela.

Promjena nošena velikim uspjehom

Nakon uspjeha ChatGPT-a, OpenAI je trebao više resursa, a investitori su sve češće tražili standardne dionice. To je dovelo do pregovora s Microsoftom.

Odnos s OpenAI-jem, i nesigurnost oko njega, gotovo je bio viđen kao teret za Microsoft, a ne kao vrijedna imovina. To će se promijeniti kako detalji postaju dostupni, ističe analitičar BNP Paribasa Stefan Slowinski, a prenosi Business Insider.

Ogroman udio

Prema izvještajima, Microsoft bi mogao steći otprilike trećinu novih dionica.

To bi dodalo 150 milijardi eura Microsoftovoj procjeni, primijetio je Slowinski.

Ako Microsoftov udio dosegne 33%, njegova vrijednost iznosila bi oko 150 milijardi eura. Prema aktualnoj procjeni vrijednosti OpenAI-ja od 500 milijardi eura.