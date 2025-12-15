Posebna epizoda emisije Startaj Hrvatska donijela je neke od najzanimljivijih poduzetničkih priča koje su gledatelji imali prilike pratiti proteklih godina. Bivši kandidati su od završetka projekta do danas izrasli u uspješne poduzetnike i inovatore koji su stvorili neke od najkvalitetnijih domaćih proizvoda. Emisija je otvorila prostor iskrenim trenucima, osobnim refleksijama i porukama ohrabrenja za sve koji razmišljaju o poduzetničkom putu.

Podsjetili smo se Maje Fertalić i njezinog HIT proizvoda iz druge sezone Nutty BARrice, koja oduševljava dubinom i autentičnošću. Za poduzetništvo je trebala i hrabrost.

Pola ovoga uopće nisam sanjala, na kraju krajeva cijeli ovaj brend je odgovor na moju Multiplu sklerozu koju nisam znala da ću imati. Ono što ja imam je zahvalnost i sretna sam što se može kupiti naš proizvod.

Vlasnica brenda Nutri Kulti, Martina Gilja, naglasila je koliko se trud i predanost isplate.

Ušli smo u projekt s četiri proizvoda, a sad imamo još novih proizvoda. Brend se razvija polako, ali sigurno, s nogama na zemlji, istaknula je Martina važnost postepenog, ali stabilnog rasta.

Otkrila je i da je između njezinog brenda i još jednog iz Startaj Hrvatska, sladoleda Croccantino, nastala suradnja. Croccantino sladoled, HIT proizvod treće sezone, oduševljava i izvan granica Hrvatske. Tvorci ovog sladoleda, Marija i Ivan Antunović, stvorili su sedam novih okusa u tri godine.

Od poduzetništva se može živjeti. Smatram da je važno da svatko tko je na tržištu preuzme tu odgovornost biti poduzetnik jer to ne znači samo pokrenuti nešto svoje, to znači i ostati i kontinuirano se usavršavati, stvarati i razvijati se, poručili su.

Tabay mesne delicije ističu se zbog inovativnosti i širenja poslovanja. I danas su svjesni koliko im je sudjelovanje u projektu Starta Hrvatska pomogao.

Projekt nam je dao nevidljivi pečat. Ovo su oni dečki koji su bili na Startaj Hrvatska, to znači da je dobro, poručio je Tomislav Tabaj. Nadogradili su poslovni pogon i otvorili put novim proizvodima.

Pobjednik prve sezone Goran Čipčić podsjetio je na emotivni temelj Zorine masti i koliko je odgovornosti ponio iz obiteljske priče.

Najvažnija jest stvar da u ovom svemu očuvam vrijednosti koje je utkala baka ne samo u proizvod nego i u mene kao osobu. Zahvalan sam projektu Startaj Hrvatska koji mi je promijenio život, otkrio je Goran čija se teglica dobro poznate masti pretvorila u sadašnjih dvadesetak proizvoda.

Matea Briški i Petar Baronić pokazali su kako su se njihove ručno rađene savijače Pepas upornošću pretvorile u stabilan poslovni proizvod, dok se pivo 4 Mudraca i dalje razvija, a njegovi tvorci Miroslav i Martina Vuković pokazuju kako se sustavim radom može rasti, a sada su preselili i u veći prostor.

Bivši kandidati koji su postali uspješni poduzetnici uistinu su inspiracija novim kandidatima u projektu ''Startaj Hrvatska'', a poručili su im da treba biti ustrajan, hrabar, poslušati sebe, vjerovati u svoj rad te znati da će biti teških trenutaka.

U sljedeću nedjelju još jednom ćemo se podsjetiti koji su sve proizvodi ove sezone dospjeli na police i oduševili kupce, prije nego saznamo tko je ove sezone HIT proizvod. Pratite ''Startaj Hrvatska'' nedjeljom na Novoj TV!