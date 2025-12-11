Analitičari ukrajinskog bojišta upozoravaju na ključni pomak prema sustavima u kojima jedan čovjek upravlja mnogobrojnim poluautonomnim rojevima dronova. Ukrajinski obrambeni stručnjaci tvrde da je ta preobrazba već u tijeku i da će oblikovati buduće sukobe.

Izvršni direktor ukrajinske tvrtke Ark Robotics, kojeg Business Insider predstavlja samo pod imenom Achi istaknuo je za taj portal da je napuštanje modela jedan pilot - jedan dron ključno, opisavši taj prijelaz kao vrstu preduvjeta za uspjeh u totalnom ratovanju dronovima koji dolazi u budućnosti.

To jednostavno nije održivo, naglasio je Achi, govoreći o trenutnom pristupu upravljanja dronovima, dodajući i da možete znatno brže povećati proizvodnju dronova, nego broj pilota.

Ark Robotics oprema više od dvadeset ukrajinskih brigada autonomnim robotima i razvija platformu koja će tisućama zračnih i kopnenih sustava, uključujući i one drugih proizvođača, omogućiti djelovanje uz minimalnu ljudsku uključenost.

Strateška važnost masovne proizvodnje

Vojne sile diljem svijeta, među njima Ukrajina, Rusija, Kina i zapadni saveznici, ubrzavaju masovnu proizvodnju napadačkih dronova. Možete imati sve te napredne dronove, ali što vrijede ako ih zapravo ne možete rasporediti u velikom broju?, kaže Achi.

Rat u Ukrajini je najintenzivniji sukob s dronovima u povijesti te pokazuje kako masovni, brzo rasporedivi sustavi stvaraju učinke koje klasičan pristup pilot–dron ne može postići. Iako nitko još nije uveo velike, potpuno autonomne rojeve u borbu, James Patton Rogers iz američkog Instituta za tehnološku politiku Cornell Brooks, izjavio je za Business Insider da bi takva sposobnost otvorila cijeli svijet taktika i strategija o kojima još nismo ni razmišljali.

Ukrajina zaokreće prema rojevima dronova, Zapad uči lekcije

Prototipni sustav Frontier Ark Roboticsa jedan je od ukrajinskih projekata usmjerenih na upravljanje mnoštvom dronova. Achi napominje da ti sustavi tek počinju, ali i da je asimetrično, višedronovsko djelovanje jedini put do stvarne prednosti.

Zapadne vojske, suočene s ruskim modelom iscrpljujućeg ratovanja, sve više uviđaju potrebu za jeftinim, brzo proizvedenim dronovima. Švedski ministar obrane Pål Jonson rekao je za Business Insider da Švedska razvija tehnologiju koja omogućuje jednom vojniku autonomno upravljanje sa do sto dronova.

Achi je upozorio da je autonomija znatno precijenjena, ali je istaknuo da bojište pokazuje kako je i nužna iza točke bez povratka.

Izvršni direktor latvijske tvrtke Origin Robotics, Agris Kipurs, ranije je za Business Insider pojasnio zašto je autonomija dronova bitna. Za zemlju članicu NATO-a potrebna je skalabilna mogućnost. Autonomija je, u našem slučaju, ono što nam omogućuje skaliranje. Nemamo brojnost pješaštva, rekao je.

Achi je, međutim, pozvao Europu da ne ponavlja zastarjele koncepte, jer ako povećana ulaganja u obranu odu na zastarjelu tehnologiju ili samo pogrešno kopiranu tehnologiju, to nema nikakvog smisla, naglasivši potrebu razmišljanja unaprijed i brzog učenja.