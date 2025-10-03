Delegacija ministarstva obrane Ukrajine stigla je ovaj tjedan u Washington s ciljem da osigura ono što bi moglo postati jedan od najvećih izvoznih ugovora o vojnim dronovima u povijesti. Ukrajinski dužnosnici nadaju se prodaji desetaka milijuna besposadnih sustava Sjedinjenim Državama, potezu koji bi mogao preoblikovati obrambene sposobnosti obje te zemlje.

Prema Ministarstvu obrane Ukrajine, ukrajinski dužnosnici su američkim kolegama predstavili specifične modele vojnih dronova, njihovu učinkovitost i uvjete uporabe.

Američki tim je istaknuo stručnost Ukrajine u razvoju industrije dronova, proizvodnju ne samo UAV-ova, nego i morskih dronova i kopnenih robotskih kompleksa, izbvjestilo je ukrajinsko ministarstvo obrane, a prenosi portal The War Zone. Dodano je kako su pregovori tehničkih timova postali pripremna faza za potpisivanje sporazuma o nabavci dronova, ranije najavljenog od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Izvozna perspektiva vrijedna 47 milijardi eura?

U svom večernjem obraćanju u srijedu, Zelenski je rekao da Ukrajina radi na pitanju izvoza, kontroliranog izvoza našeg oružja, nekih vrsta kojih imamo u suvišku, a koje mogu Ukrajini doista donijeti dodatna financijska sredstva za proizvodnju rijetkih sredstava koja su sada toliko potrebna na frontu, i onih koja su se najbolje pokazala u udarima duboko na ruski teritorij.

Već postoje dogovori o četiri izvozne platforme: Sjedinjene Američke Države, Europa, Bliski istok i također Afrika. Pripremit ćemo odgovarajuće sporazume, dodao je Zelenski.

Zelenski je također iznio okvir vrijedan 47 milijardi eura kroz pet godina koji bi uključivao proizvodnju do 10 milijuna dronova godišnje, pri čemu se program ne očekuje započeti dok rat s Rusijom ne završi, izvijestio je Kyiv Post.

Strateška vrijednost za obje strane

Iskreno vjerujem da to možemo podržati, jer je to dobitna kombinacija za obje nacije, rekao je za The War Zone Andrij Hijrtsenjuk, čelnik ukrajinskog inkubatora obrambene tehnologije Brave1. Naglasio je da će zajednička ulaganja između tvrtki i timova obiju strana omogućiti stvaranje još učinkovitijih i boljih rješenja.

SAD već testira ukrajinske dalekometne dronove, dok ukrajinska sposobnost masovne proizvodnje i borbeno dokazane taktike i dalje nemaju presedana u svijetu.