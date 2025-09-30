Zbog kašnjenja u isporukama i ograničenih zaliha, tehničari američke ratne mornarice sve češće skidaju dijelove s operativnih vojnih podmornica i F/A-18 Super Hornet borbenih zrakoplova kako bi ostali sustavi bili i dalje sposobni za misije, otkriva novi izvještaj američkog Ureda za računovodstvenu odgovornost (GAO), koje prenosi portal Business Insider.

GAO je pregledao pet programa američkog ministarstva obrane i utvrdio da svi pate od kašnjenja u održavanju, nedostatka rezervnih dijelova i rastućih troškova, uglavnom zbog ugovora s jedinstvenim dobavljačima. Podmornice klase Virginia i Super Hornet zrakoplovi posebno su pogođeni. U oba slučaja sporo pribavljanje komponenti prisiljava posade da uklanjaju dijelove s drugih jedinica.

Održavatelji, stoga, pribjegavaju kanibaliziranju prizemljenih aviona za dijelove, stoji u navedenom izvješću.

Problem intelektualnog vlasništva nad rezervnim dijelovima

Održavanje Super Horneta otežano je jer dobavljač posjeduje prava intelektualnog vlasništva nad RF kabelima. Tehničari su GAO-u rekli da više od deset godina nisu uspjeli dobiti podatke o pravima za proizvodnju ili popravak, a popravci se obavljaju samo prema rasporedu dobavljača. Pokušaji obrnutog inženjeringa ili nabavke dodatnih rezervnih dijelova bili su preskupi.

Podmornice klase Virginia suočavaju se s sličnim ograničenjima.

Raspored OEM-a (izvorni proizvođač opreme) određuje vremenski okvir održavanja, što može rezultirati kašnjenjima popravaka i utjecati na operativnu spremnost. Ako OEM-ovi ne dostave rezervne dijelove na vrijeme, održavatelji moraju kanibalizirati dijelove s druge podmornice dok ne stignu zamjene, navodi se u izvješću GAO-a.

Problem je još i širi

Ostali američki vojni programi — F-35 Lightning II, Obalni ratni brod (Littoral Combat Ship) i oklopno vozilo Stryker, također ovise o dobavljačima za tehničke podatke i prava na popravke. GAO je izvijestio da korozijske štete na F-35 zahtijevaju podršku izvođača.

Osim toga, prema održavateljima, nema dovoljno izvođača koji bi reagirali na korozijske probleme, što produžuje vremenske okvire popravaka, piše u izvješću. Slomljeni hidraulički motor na Obalnom ratnom brodu morao je tako primjerice čekati dva i pol tjedna da OEM izvrši popravak.

Za oklopno vozilo Stryker, ograničena prava na podatke prisilila su petogodišnji ugovor o tehničkoj podršci vrijedan približno 500 milijuna eura.

Dobivanje više podataka ili prava na podatke nego što je potrebno, može rezultirati višim troškovima programa ili odbijanjem izvođača da ponude takve ugovore zbog zabrinutosti za intelektualno vlasništvo, stoji na kraju u izvješću. No, bez tih prava dugoročno održavanje američkih oružanih sustava ostaje i dalje velik izazov za američku vojsku.