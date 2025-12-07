Većina ljudi u pravilu ne razmišlja o tome da se iza prekrasne polarne svjetlosti kriju i sile koje mogu ozbiljno omesti suvremenu globalnu infrastrukturu. Stručnjaci ipak upozoravaju da snažne Sunčeve oluje mogu poremetiti zrakoplovstvo, satelite, navigacijske sustave i elektroenergetske mreže.

Nabijene čestice izbačene sa Sunca stvaraju polarnu svjetlost (aurore), ali ponekad izazivaju i rijetke geomagnetske poremećaje. Takve se pojave smatraju ozbiljnim prijetnjama, a britanski Nacionalni registar rizika svrštava teške geomagnetske oluje uz nuklearne incidente, terorizam i velike epidemije, što pokazuje razinu zabrinutosti državnih službi, piše BBC.

Planiranje najtežih scenarija oslanja se na događaj Carrington iz 1859. godine, najsnažniju ikad zabilježenu geomagnetsku oluju na Zemlji. Brze promjene Zemljina magnetskog polja u tom događaju izazvale su inducirane struje u telegrafskim vodovima, telegrafski operateri su bili izloženi strujnim udarima, stupovi su iskrili, a telegrafske poruke su se prenosile unatoč isključenim baterijama.

Opasnost za satelite, zrakoplove, infrastrukturu...

Stručnjaci upozoravaju da bi s današnjim poveznim sustavima učinci takve oluje bili znatno razorniji. Intenzivne solarne oluje mogu proširiti Zemljinu atmosferu te povećati otpor koji usporava satelite i može dovesti do njihova pada. U veljači 2022. godine, zbog jedne takve oluje izgubljeno je 38 satelita. Promjene orbita povećavaju rizik sudara, a elektronika u letjelicama može otkazivati. Komunikacijski i GPS sustavi mogu biti poremećeni danima, što ugrožava promet koji se oslanja na precizno pozicioniranje.

Opasnosti za zrakoplove postale su očite 30. listopada 2025. godine, kada je zrakoplov Airbus A320, aviokompanije JetBlue, na letu iz Cancúna prema Newarku doživio iznenadno poniranje. Airbus je utvrdio da je jako solarno zračenje oštetilo podatke u računalu za upravljanje zakrilcima. Let je preusmjeren na Floridu, a petnaest je putnika hospitalizirano. Hitna direktiva o sigurnosti leta prizemljila je tada više od 6000 zrakoplova, a u njoj je navedeno da u najgorjem slučaju nekoordinirano pomicanje elevona (kombinacija zakrilaca i elevatora, op.a.) može rezultirati prelaskom konstrukcijskih mogućnosti zrakoplova.

Geomagnetska aktivnost može srušiti i elektroenergetske sustave, kao u devetosatnom prekidu opskrbe u Quebecu u ožujku 1989. godine. Znanstvenici podsjećaju i na događaj iz srpnja 2012. godine, kada je solarna erupcija snage identične spomenutom događaju Carrington, prošla tik pored Zemlje, te upozoravaju na mogućnost još jačih Miyakeovih događaja (ekstremno snažne solarne oluje), zabilježenih u godovima drevnog drva, što sugerira da ekstremnije svemirsko vrijeme i dalje ostaje realna prijetnja za Zemlju.