Tržište rada prilično je dinamično tijekom posljednjih godina, no najveće i radikalne promjene tek slijede i pitanje je kako će im se mnogi prilagoditi. Uzrok tih promjena je, naravno, umjetna inteligencija. Ova tehnologija već sada može zamijeniti ljude na nekim pozicijama, odnosno može obavljati dobar dio njihovih poslova pa bi potražnja za ljudskom radnom snagom mogla biti sve manja.

Zaposlenici zato već sada trebaju razmišljati o budućnosti i vještinama koje bi trebali imati kako bi bili konkurentni na tržištu na kojem će vrijediti neka nova pravila. Upravo o tim vještinama i onome što bi zaposlenici trebali znati za CBS je nedavno komentirala stručnjakinja LinkedIna za tržište rada i karijere Catherine Fisher.

Ništa bez poznavanja umjetne inteligencije

Kao glavnu vještinu koju bi zaposlenici danas trebali imati kako bi privukli interes poslodavaca naglasila je, naravno - tečno poznavanje umjetne inteligencije. Zato je, pri kontaktu s potencijalnim budućim poslodavcima, potrebno istaknuti različite AI alate s kojima se svakodnevno služite u poslu. Na razgovore za posao uvijek treba doći dobro pripremljen, a u današnje vrijeme ta priprema uključuje proučavanje različitih AI alata kako bi svojim potencijalnim budućim poslodavcima mogli objasniti kako uz pomoć umjetne inteligencije možete biti produktivniji i učinkovitiji.

Fisher kaže kako je gotovo sigurno da ćete dobiti pitanje o načinima na koji ste ranije koristili AI na radnom mjestu pa je dobro pripremiti neke primjere korištenja ove tehnologije. Upravo je ta primjena u praksi i u stvarnim situacijama od velike važnosti poslodavcima, kako bi znali da će zaposliti osobu koja će se brzo moći uklopiti u tim i kojoj se neće prvo morati objašnjavati kako raditi svoj posao.

Objasnila je i još jednu stvar. Naime, neki i dalje poznavanje i korištenje umjetne inteligencije povezuju s računalnim programiranjem i tehnološkim stručnjacima, no kaže da to nije tako strašno kako se čini. Npr. AI može pomoći u pisanju bilješki, mailova, kalendarskih upisa i slično, za što nije potrebno nikakvo tehničko predznanje.

Mreža poznanstava

Također, kako bi se izdvojili iz mase i pogotovo sve većeg broja životopisa i motivacijskih pisama napisanih putem alata generativne umjetne inteligencije, spomenula je i kako bi bilo dobro sebe opisati na svjež i uvjerljiv način. Što god da to značilo.

No pored svega nabrojanog, ponekad će o tome hoćete li ili nećete dobiti posao odlučiti i jedna treća stvar. A to je - preporuka. Podaci LinkedIna pokazuju kako se uvijek treba osloniti na ljude koje poznajete i s kojima radite, odnosno profesionalnu mrežu jer skoro 40 posto menadžera za zapošljavanje kaže kako posebno uzimaju u obzir upravo kandidate koji im se preporuče.

Pobrinite se da imaju jaku priču o načinu na koji koristite umjetnu inteligenciju te se oslonite na tu mrežu, savjetovala je Fisher.

Izvor: CBS News