Iz Wayma se konstantno hvale kako je njihov Waymo Driver, odnosno tehnologija koja upravlja robotaksijima koji su već neko vrijeme dostupni na cestama više američkih gradova, najsigurniji vozač na svijetu. To su više puta dokazali s različitim podacima, uključujući i onim oko prometnih nesreća i nesreća u kojima su sudionici u prometu zadobili ozljede. U odnosu na ljudske vozače, podaci govore kako je Waymo puno bolji, sigurniji i manje griješi na cestama.

No to ne znači da su njihovi robotaksiji 100 posto sigurni, što možemo vidjeti i na situaciji koja se dogodila prije tjedan dana u Santa Monici. Naime, američka Nacionalna uprava za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) otvorila je istragu zbog nesreće u kojoj je Waymov robotaksi u blizini osnovne škole u Santa Monici udario dijete.

Srećom, nema težih ozljeda

Točne informacije o ovom incidentu nisu poznate, a nije poznat niti identitet i godine udarnog djeteta. Srećom, u ovoj nesreći dijete nije zadobilo teže, već lakše ozljede te je nakon udarca ustalo i odšetalo do pločnika. Waymo je odmah pozvao 911, a robotaksi je ostao stajati na cesti, već dok nije došla policija.

Prema službenoj obavijesti iz Wayma, njihov se robotaksi kretao brzinom od 27 km/h kada se dijete “iznenada” pojavilo iza velikog SUV-a te se kretalo direktno prema putanji vozila. Autonomni automobil je “odmah prepoznao” dijete kada se pojavilo iza zaustavljenog vozila te je “snažno zakočio”, no ipak nije mogao izbjeći udar. Podaci pokazuju kako je robotaksi udario dijete pri brzini nešto većoj od 9 km/h, a njihov je model pokazao kako bi, da je u ovoj situaciji, umjesto robotaksija, bio automobil s kojim bi upravljao ljudski vozač, ne samo da niti on ne bi mogao izbjeći dijete, već bi ga udario pri brzini većoj od 20 km/h pa bi i ozljede mogle biti veće.

Istragom se želi saznati je li Waymov robotaksi koji je udario dijete poduzeo sve mjere opreza s obzirom na to da se kretao u blizini škole u vrijeme uoči početka nastave kada je mnogo djece u blizini.

Iz Wayma kažu kako će oko ove situacije u potpunosti surađivati s NHTSA, a treba podsjetiti kako se tvrtka nedavno također našla pod istragom zbog nepoštivanja pravila oko zaustavljenih autobusa koji prevoze školsku djecu. Naime, kada se takvi autobusi zaustave kako bi djeca izašla, svi sudionici u prometu moraju se zaustaviti, no Waymovi robotaksiji u više su navrata nastaviti s vožnjom i zaobišli te autobuse. Zanimljivo, iako je kompanija nadogradila softver kako se takve stvari više ne bi događale, robotaksiji su nastavili raditi taj prekršaj.

Izvor: Tech Crunch