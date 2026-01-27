Prošle godine pisali smo o istrazi koju je američka Nacionalna uprava za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) pokrenula protiv Wayma. Googleovi robotaksiji tada su napravili prometni prekršaj zaobilaženja zaustavljenog školskog autobusa, nakon čega su iz kompanije najavili kako će nadograditi sustav kako se slični problemi ne bi ponavljali i u budućnosti.

U SAD-u, kako ne bi došlo do naleta vozila na djecu koja izlaze iz autobusa, kad se busevi zaustave kako bi djeca izašla, na njima se upale posebna crvena svjetla te izvlače tzv. stop-ruka i posebna poluga za prelazak učenika preko ceste. To su znakovi svim automobilima u blizini da se moraju zaustaviti.

Najmanje 19 takvih prekršaja

Iako su Waymovi robotaksiji trenirani za poštivanje svih propisa te zaustavljanje kada djeca izlaze iz školskih autobusa, u Austinu je od početka školske godine zabilježeno najmanje 19 takvih kršenja pravila. Ono što je još opasnije jest da su robotaksiji nastavili s takvom praksom čak i nakon što je prošlog prosinca Waymo nadogradio softver upravo kako se takve stvari više ne bi događale.

Zbog toga su se našli pod novom istragom, a vlasti u Austinu čak su zatražili da Waymo obustavi svoje operacije u tom gradu sve dok u potpunosti ne riješe spomenuti problem jer se takvi opasni prekršaji, koji bi mogli završiti s tragedijom, ponavljaju mjesecima. Među inim, spominje se i jedna situacija u kojoj je učenika koji je izašao iz autobusa zamalo udario robotaksi.

Iz Wayma su potvrdili spomenute prekršaje, no naglašavaju kako u niti jednoj situaciji nije došlo do sudara. Također, naglašavaju kako svakog tjedna diljem SAD-a nailaze na tisuće takvih situacija koje njihova vozila bez problema rješavaju. Podsjetili su i kako konstantno poboljšavaju svoju tehnologiju te vjeruju kako su njihovi autonomni automobili, u takvim situacijama sa zaobilaženjem autobusa, sigurniji u odnosu na ljudske vozače.

Prosvjedi protiv robotaksija

Podsjetimo, nedavno su u San Franciscu održani prosvjedi protiv Wayma i robotaksija u kojima su taksisti zatražili uklanjanje autonomnih vozila s ulica sve dok ne ispune sve sigurnosne standardne. Naime, prosvjednici tvrde kako za robotaksije i taksiste ne vrijede ista pravila, odnosno isti sigurnosni standardi.

Ipak, sprkos ovim prosvjedima, ne samo da robotaksiji neće nestati s američkih ulica, već je broj tržišta na kojima djeluju sve veći, a najavljeno je širenje i na Europu. Prvo takvo tržište trebala bi biti Velika Britanija te bi se ove godine Waymova vozila trebala pojaviti na cestama Londona.

Izvor: Digital Trends