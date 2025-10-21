Iz Wayma se često hvale kako je njihova autonomna tehnologija, odnosno kako oni to nazivaju - Waymo Driver, najiskusniji vozač na svijetu. Njihova vozila s autonomnom tehnologijom odvozila su milijune kilometara bez nekih većih problema i nesreća te su se pokazali pouzdanijim vozačima od ljudi. Tome treba dodati da računala poštuju sigurnosne propise i ograničenja brzine, ne mogu biti umorna niti pod utjecajem alkohola, opijata i slično.

No usprkos svim superlativima iz Wayma, njihovi robotaksiji kojima upravlja Waymo Driver ipak nisu savršeni.

Pokrenuta istraga

To pokazuje i istraga koju je protiv te tvrtke pokrenula Nacionalna uprava za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) u SAD-u zbog nepoštivanja sigurnosnih propisa vezanih za ponašanje vozila oko zaustavljenih školskih autobusa. Kako bi se zaštitila djeca koja izlaze iz školskih autobusa, ta vozila u SAD-u moraju biti opremljena sigurnosnom tehnologijom koja upozorava druge vozače na djecu u prometu. Kada se autobus zaustavi, upale se posebna crvena svjetla te se na autobusu izvlače tzv. stop-ruka i posebna poluga za prelazak učenika preko ceste.

Sve su to znakovi ostalim sudionicima u prometu da djeca izlaze iz autobusa te da mogu prijeći cestu, a kako bi se izbjegla situacija da neko dijete istrči pred vozilo ili da automobil od autobusa ne vidi djecu, kada se uključe svjetla te izvuku stop-ruka i poluga za prelazak učenika preko ceste, sva se vozila moraju zaustaviti.

Waymo Driver stiže i u Europu

Prema izvještaju NHTSA-a, Waymov robotaksi zaista je stao pored autobusa koji se zaustavio, upalio crvena svjetla te izvukao stop-ruku i polugu, no nakon toga je krenuo, zaobišao autobus i nastavio dalje s vožnjom. Dakle, najbolji vozač na svijetu napravio je opasan prekršaj, čime je mogao ugroziti djecu u prometu.

Na te medijske natpise reagirali su iz Wayma s komentarom kako im je sigurnost djece u prometu uvijek bila jedan od najvećih prioriteta. Za spomenutu situaciju kažu kako se njihov robotaksi autobusu približio iz kuta iz kojeg mu svjetla i oznaka stop nisu bili vidljivi, pa je automobil polako zaobišao autobus, držeći se sigurne udaljenosti od djece.

Kako se slična stvar ne bi ponovila u budućnosti, Waymo je već implementirao poboljšanja u svoje robotaksije, u planu su i dodatne softverske nadogradnje kojima će se u potpunosti riješiti taj problem sa zaustavljanjem automobila pored školskih autobusa.

Waymovi robotaksiji trenutačno su dostupni na tržištima nekoliko saveznih država u SAD-u, a nedavno je najavljeno kako će početi s testiranjima i u Londonu.

