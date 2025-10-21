Iz Wayma se često hvale kako je njihova autonomna tehnologija, odnosno kako oni to nazivaju - Waymo Driver, najiskusniji vozač na svijetu. Njihova vozila s autonomnom tehnologijom odvozila su milijune kilometara bez nekih većih problema i nesreća te su se pokazali pouzdanijim vozačima od ljudi. Tome treba dodati da računala poštuju sigurnosne propise i ograničenja brzine, ne mogu biti umorna niti pod utjecajem alkohola, opijata i slično.tri vijesti o kojima se priča Tragovi u tlu Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent Sve zbog jednog providera Problemi na internetu: Tisuće stranica i aplikacija diljem svijeta nedostupne ili u problemima Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
No usprkos svim superlativima iz Wayma, njihovi robotaksiji kojima upravlja Waymo Driver ipak nisu savršeni.
Pokrenuta istraga
To pokazuje i istraga koju je protiv te tvrtke pokrenula Nacionalna uprava za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) u SAD-u zbog nepoštivanja sigurnosnih propisa vezanih za ponašanje vozila oko zaustavljenih školskih autobusa. Kako bi se zaštitila djeca koja izlaze iz školskih autobusa, ta vozila u SAD-u moraju biti opremljena sigurnosnom tehnologijom koja upozorava druge vozače na djecu u prometu. Kada se autobus zaustavi, upale se posebna crvena svjetla te se na autobusu izvlače tzv. stop-ruka i posebna poluga za prelazak učenika preko ceste.
Sve su to znakovi ostalim sudionicima u prometu da djeca izlaze iz autobusa te da mogu prijeći cestu, a kako bi se izbjegla situacija da neko dijete istrči pred vozilo ili da automobil od autobusa ne vidi djecu, kada se uključe svjetla te izvuku stop-ruka i poluga za prelazak učenika preko ceste, sva se vozila moraju zaustaviti.
Waymo Driver stiže i u Europu
Prema izvještaju NHTSA-a, Waymov robotaksi zaista je stao pored autobusa koji se zaustavio, upalio crvena svjetla te izvukao stop-ruku i polugu, no nakon toga je krenuo, zaobišao autobus i nastavio dalje s vožnjom. Dakle, najbolji vozač na svijetu napravio je opasan prekršaj, čime je mogao ugroziti djecu u prometu.
Na te medijske natpise reagirali su iz Wayma s komentarom kako im je sigurnost djece u prometu uvijek bila jedan od najvećih prioriteta. Za spomenutu situaciju kažu kako se njihov robotaksi autobusu približio iz kuta iz kojeg mu svjetla i oznaka stop nisu bili vidljivi, pa je automobil polako zaobišao autobus, držeći se sigurne udaljenosti od djece.
Kako se slična stvar ne bi ponovila u budućnosti, Waymo je već implementirao poboljšanja u svoje robotaksije, u planu su i dodatne softverske nadogradnje kojima će se u potpunosti riješiti taj problem sa zaustavljanjem automobila pored školskih autobusa.
Waymovi robotaksiji trenutačno su dostupni na tržištima nekoliko saveznih država u SAD-u, a nedavno je najavljeno kako će početi s testiranjima i u Londonu.
Izvor: NY Post