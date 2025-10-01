Prije nekoliko dana policijska patrola u San Bernardu, gradu u blizini San Francisca provodila je akciju kontrole vozača zbog vožnje pod utjecajem alkohola, kada su primijeniti automobil koji je napravio prekršaj i polukružno se okrenuo na mjestu gdje je to zabranjeno. Policija je odmah krenula u akciju kako bi kaznili vozača koji ne poštuje prometne propise te su zaustavili automobil.

Nakon što je vozilo zaustavljeno, policajac je htio vozaču napisati kaznu, no tada su nastali problemi. Naime, on je ostao u šoku kada je shvatio da u vozilu - nema nikoga. Naime, prekršaj je napravilo autonomno vozilo kojim upravlja računalo te u njemu nije bilo ljudi.

Kako nije bilo ljudskog vozača, kazna nije mogla biti izdana (naše knjižice o kaznama nemaju polje o robotima), stoji u objavi te policijske postaje na Facebooku kojoj su priložili i fotografiju spomenute situacije.

Waymov robotaksi

Automobil o kojem je riječ pripada Waymu, Googleovoj kompaniji koja godinama pruža usluge robotaksija i čija se tehnologija tijekom godina pokazala itekako pouzdana. Kako nisu mogli napisati kaznu, policija je kontaktirala ekipu iz Wayma o ovoj situaciji, uz naglasak kako se nadaju da će im reprogramiranje pomoći da ponovno ne naprave slične prekršaje.

Iz ove tvrtke kažu kako je njihov Waymo Driver napravljen kako bi poštivao pravila te trenutačno istražuju situaciju o kojoj je riječ. Naglasili su kako su posvećeni poboljšanju sigurnosti u prometu kroz konstantno učenje i iskustvo.

U komentarima ispod ove objave, dio korisnika izrazio je nezadovoljstvo činjenicom da policija ne može kazniti Google, odnosno Waymo zbog prekršaja zbog kojeg bi oni dobili kaznu. Narednik Scott Smithmatungol objasnio im je kako mogu izdati kaznu za vozilo koje je npr. nepropisno parkirano jer je mogu postaviti na sam automobil, dok nemaju mogućnosti izdavanja kazne za vozilo u pokretu u kojem nema vozača.

S obzirom na to da ovo nije prvi incident s autonomnim vozilima, odnosno robotaksijima u Kaliforniji, već je spreman zakon koji će policiji omogućiti prijavu prekršaja u prometu Odjelu za motorna vozila koji će onda moći naknadno kažnjavati prekršitelje. Zakon na snagu stupa sljedeće godine.

Izvor: The Guardian