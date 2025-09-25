Mikrobi koje svakodnevno nosimo u ustima mogu otkriti više od same dentalne higijene – oni bi mogli ukazivati na rizik od raka gušterače, jednog od najsmrtonosnijih karcinoma kod ljudi.

Jasnije je nego ikad da četkica i konac za zube mogu ne samo spriječiti parodontozu, već i zaštititi od raka, objašnjava epidemiolog raka Richard Hayes s američkog Sveučilišta New York (NYU).

Gušterača, organ u trbuhu koji proizvodi važne enzime i hormone za probavu, rijetko razvija tumore. Ipak, kada se rak gušterače pojavi, stope preživljavanja su tragično niske, s tek 13 posto pacijenata koji prežive pet godina, uglavnom zbog kasne dijagnoze.

Hayes i njezini kolege analizirali su uzorke oralnog ispiranja i zdravstvene zapise više od 300.000 Amerikanaca u dobi od pedeset do sedamdeset godina, prikupljene iz dva velika američka istraživanja: jednog koje je pratilo rane znakove raka različitih organa i drugog koje je proučavalo prehranu i rizik od raka.

Otkrili su 27 oralnih mikroba koji su zajedno povezani s više od trostruko povećanim rizikom od raka gušterače. Tri bakterijske vrste, Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum i Parvimonas micra, i gljivica Candida tropicalis posebno su bile povezane s povećanim rizikom.

Hayes upozorava da iako to ne znači nužno da mikrobi koje su identificirali izravno uzrokuju rak, obrasci koje su primijetili ističu vrste koje zaslužuju daljnje istraživanje. Druge mikrobne vrste bile su povezane sa smanjenim rizikom od raka, naglašavajući važnost ravnoteže oralnog mikrobioma.

Široko skeniranje mikrobioma otkrilo je osam oralnih bakterija povezanih sa smanjenim i 13 oralnih bakterija povezanih s povećanim rizikom od raka gušterače, navode autori studije koje je objavljena u časopisu JAMA.

Profiliranje bakterija i gljivica u ustima moglo bi naposljetku pomoći onkolozima u prepoznavanju pacijenata kojima je potreban raniji preventivni pregled zbog raka gušterače. Tim planira u sljedećem istraživanju proučiti i doprinos virusa tim rizicima.

Izvor: Science Alert