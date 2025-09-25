Waymo je prešao put od nekakvog futurističkog odjela Googlea do kompanije koja, barem na tržištima na kojima posluje, mijenja način prijevoza i korištenja taksi-usluga. Dugo vremena se tako o Waymovim autonomnim automobilima govorilo kao o vozilima kojima je mjesto u nekoj dalekoj budućnosti, no pokazalo se kako već danas na cestama ima mjesta za vozila u kojima nema vozača.

Njihovim automobilima upravljaju isključivo računala te je prednje sjedište na kojem inače sjede ljudi prazno, a ono što je najvažnije vezano za ovakav način prijevoza jest da je, barem tako tvrdi ekipa iz Googlea - sigurniji od ljudi za volanima. Iako se mnogi s tim ne bi složili, dosadašnji podaci nakon milijuna prijeđenih kilometara pokazuju kako je Waymova tehnologija zaista pouzdana i sigurna. To su prepoznali i putnici te trenutačno u SAD-u Waymo svakog tjedna obavi čak 250 tisuća vožnji za koje im putnici plaćaju.

Waymo for Business

Kompanija se sada okrenula novom segmentu svog razvoja - poslovnim korisnicima. Tako su pokrenuli uslugu Waymo for Business koja je usmjerena kompanijama koje žele koristiti njihove usluge za svoje zaposlenike te unutar Wayma mogu otvoriti posebne račune. Putem njih mogu upravljati korporativnim profilima, iskorištavati promotivne kodove, pratiti budžet za prijevoz, kao i aktivnosti prijevoza njihovih zaposlenika.

Googleova tvrtka s testiranjem nove opcije počela je u nekoliko gradova u kojima već pružaju svoju uslugu, a trenutačno je koristi više kompanija, sveučilišta te organizatora konferencija i drugih evenata. Dosadašnji dojmovi su odlični te se možemo očekivati kako će ova usluga s vremenom postati dostupna sve većem broju kompanija, ali i na novim tržištima na koje se namjeravaju širiti.

Na The Vergeu podsjećaju kako su i Uber i Lyft tijekom prvih godina svog poslovanja pokrenuli slične programe prijevoza koji su kompanijama dali mogućnost boljeg upravljanja troškovima putovanja zaposlenika, a sada je istim smjerom krenuo i Waymo. Razlika je, naravno, u tome što Waymo te alate za upravljanje nudi u svojim autonomnim vozilima. Treba naglasiti kako je cijena za takve vožnje u okviru usluge Waymo for Business ista kao i za obične vožnje tako da nema nikakvog korporativnog popusta.