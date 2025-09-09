Iz Ubera su objavili kako će u suradnji s partnerskom kompanijom Momenta sljedeće godine početi s testiranjem autonomnog taksi-prijevoza na europskom tržištu. Za prvi grad u kojem će početi testiranje odabran je München, a naknadno se očekuje širenje na druge gradove i države. Razlog zašto je kao prvi testni poligon odabran baš ovaj grad nalazi se u duboko ukorijenjenoj inženjerskoj baštini, vrhunskom automobilskom ekosustavu i otvorenosti prema inovacijama, objasnili su iz Momente.

Ove dvije kompanije su ugovor o partnerstvu na tržištu autonomnih automobila najavile još u svibnju ove godine, a prema tom ugovoru putnici će naručivati vožnje putem Uberove aplikacije, dok će autonomni automobili biti opremljeni s autonomnom tehnologijom Momente.

4. stupanj autonomije

Riječ je o autonomnoj tehnologiji 4. stupnja koja omogućuje upravljanje vozilima bez dodatnog sigurnosno vozača u automobili (poput Wayma), a kako bi ove tvrtke jednom pružale komercijalnu uslugu kao i drugi taksi prijevoznici, bit će im potreban i poseban certifikat njemačke vlade, kao i druge dozvole i odobrenja.

Na početku, naravno, u ovim će automobilima sjediti i sigurnosni vozač. On neće upravljati vozilom, no morat će reagirati u slučaju da tehnologija zakaže, odnosno ako dođe do nekih opasnih situacija u prometu.

Iako Momenta nije toliko poznata kao što su npr. Waymo ili Cruise, riječ je o jednoj od prvi kineskih kompanija za autonomnu vožnju koja ovu tehnologiju testira još od 2018. godine. Svoj prvi komercijalni servis namjeravaju predstaviti u Šangaju sljedeće godine.

Pored tehnologije za autonomno upravljanje vozilima, Momenta razvija i napredne sustave asistencije u vožnji za neke od velikih automobilskih kompanija poput Mercedes-Benza i Audija.

Stvari su se pokrenule s mrtve točke

Osim Ubera i Momente, svoje planove za robotaksije na europskom tržištu ranije su najavili i iz još jedne kineske kompanije. Baidu tako namjerava početi s testiranjem svog Apollo Go servisa u Švicarskoj možda već i ove godine, dok je WeRide već počeo s pilot-programom u Švicarskoj te s testiranjem shuttleova bez vozača u Francuskoj.

Iako Europa, dakle, kasni za drugim tržištima poput SAD-a i Kine, ova je godina pokazala kako se stvari na polju autonomnih vozila ipak pokreću. Taj će proces biti spor jer je potreban veliki oprez s ovom tehnologijom i proći će još dosta godina dok robotaksiji postanu uobičajen prizor na cestama (nekih) europskih gradova, no prvi su koraci svakako napravljeni.

Što se Ubera tiče, ova je tvrtka slična partnerstva potpisala i s drugim kompanijama, odnosno i na drugim tržištima. Tako je na Bliskom istoku dogovorila partnerstva s WeRideom, PonyAI-jem i također Momentom, na tržištu Velike Britanije dogovorila suradnju s Wayveom, a u SAD-u s Waymom.

