Mnogi su ljudi na svom radnom mjestu već osjetili benefite koje donosi umjetna inteligencija i AI chatbotovi, prvenstveno u većoj učinkovitosti i bržem obavljanju poslovnih zadataka. Koliki je zaista utjecaj ove tehnologije i koliko svakodnevno pomaže na poslu pokazuju podaci koje su objavili iz OpenAI-a

Na temelju podataka od više od milijun poslovnih korisnika, kao i ankete koja je provedena u skoro 100 organizacija među 9 tisuća zaposlenika, oni su došli do jasnije slike o integraciji umjetne inteligencije na radna mjesta te su rezultati, kako se to može i očekivati - većinom pozitivni, iako na Cnetu kažu kako se očekivalo da utjecaj na produktivnost ipak bude veći.

Također, ti se rezultati ne odnose jednako na sve i nisu rašireni kao što se očekivalo jer ga AI ne koriste svi dovoljno kako bi imali velike rezultate.

Poboljšala se brzina i kvaliteta rada

U prosjeku korisnici poslovne verzije njihova chatbota (ChatGPT Enterprise), dnevno uštede između 40 i 60 minuta, što znači da imaju nešto manje od sat vremena svakog radnog dana koje mogu iskoristiti za obavljanje više zadataka. Zahvaljujući ovoj tehnologiji i chatbotu, 75 posto radnika kaže da se nije poboljšala samo njihova brzina rada, već i kvaliteta, a isti broj zaposlenika kaže da sad mogu obavljati i neke zadatke koje prije nisu mogli, što dovoljno govori o važnosti korištenja umjetne inteligencije na radnom mjestu.

Iako je utjecaj AI-a očit, za sada ipak ne možemo govoriti o revoluciji u produktivnosti, pogotovo što je zaposlenicima radni dan i dalje pun obveza poput brojnih sastanaka, slanja i čitanja mailova itd., što im svakodnevno troši puno vremena. Ipak, u budućnosti možemo očekivati kako će benefiti biti sve veći jer kompanije sve više prihvaćaju i koriste AI alate pa su u OpenAI-u tako zabilježili porast broja poruka od čak osam puta u godinu dana, dok je korištenje umjetne inteligencije u složenijim zadacima poraslo čak 320 puta.

Ovaj izvještaj pokazuje i veliki jaz između naprednih i prosječnih korisnika alata baziranih na umjetnoj inteligenciji i te su razlike drastične. Naime, napredni korisnici ugrađuju AI alate u svoje procese, automatiziraju zadatke i rade s umjetnom inteligencijom kao sa svojim kolegom. Takvi korisnici mogu uštedjeti više od deset sati tjedno, odnosno dva sata dnevno.

Što se prosječnih korisnika tiče, oni ovu tehnologiju koriste povremeno tako da niti rezultati nisu spektakularni.

U završnom komentaru na ove rezultate, naglašava se kako oni predstavljaju trenutačni prikaz AI-a u kompanijama, a ne konačnu presudu. Također, izvješće sugerira da će budući dobici od umjetne inteligencije doći ne od samih modela i njihova poboljšanja, već od načina na koji će kompanije preoblikovati procese i tijekove rada oko njega.