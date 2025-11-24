Kada se koristi učinkovito, umjetna inteligencija (AI) može povećati produktivnost tvrtki i do 40 posto, pokazalo je istraživanje EY Work Reimagined 2025, no po kojem manje od trećine organizacija uspijeva pretvoriti tehnologiju AI-ja u stvarnu poslovnu vrijednost.

Istraživanje, objavljeno u ponedjeljak, provedeno je među više od 15.000 zaposlenika i 1.500 poslodavaca u 29 zemalja unutar regija Amerike, Azije-Pacifik te EMEIA regije, koja obuhvaća Europu, Bliski istok, Indiju i Afriku, a pokazalo je da čak 88 posto zaposlenika diljem svijeta već koristi neki oblik umjetne inteligencije (AI) u svakodnevnom radu.

Međutim, unatoč širokoj primjeni, samo 28 posto organizacija uspijeva pretvoriti tu tehnologiju u stvarnu poslovnu vrijednost.

Istraživanje otkriva kritičnu razliku između primjene AI-ja i spremnosti ljudi da iz nje izvuku maksimum. Kada se koristi učinkovito i temelji na snažnoj strategiji upravljanja talentima, AI može povećati produktivnost tvrtki i do 40 posto, istaknuli su iz konzultantsko-revizorske tvrtke EY.

Mnogi zbog AI-ja osjećaju pritisak

Unatoč širokoj primjeni, mnogi zbog AI-ja osjećaju pritisak, pa tako 37 posto zaposlenika strahuje da bi preveliko oslanjanje na AI moglo narušiti njihove vještine, dok 64 posto osjeća rast opterećenja zbog većih očekivanja i učinkovitosti.

Ipak, pokazalo je istraživanje, tek 12 posto zaposlenika ima na raspolaganju adekvatne edukacije za korištenje AI-ja kako bi ostvarili njezin puni potencijal.

Uz to, između 23 i 58 posto zaposlenika priznaje da koristi umjetnu inteligenciju u sjeni, odnosno vlastita rješenja, neodobrena od strane poslodavca.

Istraživanje upozorava da kada umjetna inteligencija počiva na slabim temeljima, bez jasne strategije upravljanja talentima, kulture učenja i sustava nagrađivanja, njezine se prednosti značajno smanjuju.

Izazovi primjene AI-ja

Unatoč pozitivnim pomacima, ističu se i izazovi koje donosi primjena umjetne inteligencije. Tako, ulaganja u edukaciju i osnaživanje zaposlenika donose konkretne koristi, pri čemu oni koji su godišnje prošli više od 80 sati edukacije u području AI-ja zbog efikasnosti prosječno uštede oko 14 sati tjedno, ali su istovremeno i značajno skloniji promjeni poslodavca, budući da su njihova znanja iznimno tražena na tržištu rada.

Prema rezultatima istraživanja, takozvano "globalno zdravlje talenata" koje ukazuje na razinu zadovoljstva sustavom nagrađivanja, prilikama za razvoj i organizacijskom kulturom, poraslo je za 18 posto u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, namjera zaposlenika da napuste trenutno radno mjesto pala je na najnižu razinu u posljednje četiri godine, na 29 posto u prosjeku, navode iz EY-a.

Direktorica ljudskih potencijala u EY-u Hrvatska Ines Horvat napominje da, iako gotovo devet od deset zaposlenika već koristi AI u svakodnevnom radu, to se najčešće odnosi samo za osnovne zadatke, dok tek pet posto zaposlenika koristi AI značajno mijenjajući vlastiti način rada.

Umjetna inteligencija postala je dio svakodnevice, ali čini se da mnoge tvrtke propuštaju iskoristiti njezin puni potencijal. Prava snaga umjetne inteligencije dolazi tek kada je povežemo s vještinama, učenjem i kulturom. Tehnologija bez ljudi nema svrhu, baš kao ni ljudi bez alata koji ih osnažuju, ističe Horvat.

Zaključno, izvješće definira pet ključnih područja važnih za uspješnu integraciju ljudskog faktora i AI tehnologije - izvrsnost u primjeni, kontinuirano učenje, razvoj talenata, snažna organizacijska kultura i učinkovit sustav nagrađivanja, a prema riječima Horvat, samo 28 posto organizacija na globalnoj razini trenutno posjeduje te sposobnosti u punom opsegu.